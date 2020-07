Rafael Nadal osallistuu syyskuussa massaturnaukseen Madridissa, miten käy US Openin?

Tennistähti Rafael Nadal kertoi tiistaina ilmoittautuneensa syyskuussa Madridissa pelattavaan massakenttäturnaukseen. Espanjalaisen ilmoitus herätti epävarmuutta siitä, osallistuuko Nadal vuoden toiseen grand slam -turnaukseen US Openiin, sillä New Yorkissa järjestettävä arvoturnaus päättyy vain päivää ennen Madridin turnauksen alkua.

Nadal puolustaa US Openin voittoa viime syksyltä. Turnauksen on tarkoitus alkaa 31. elokuuta ja päättyä 13. syyskuuta, mutta Yhdysvaltojen pahentunut koronavirustilanne on luonut uhkakuvia turnauksen ylle.

Maailman kärkipelaajat, etunenässä maailmanlistan kolmantena oleva Dominic Thiem, ovat toivoneet, että US Openin järjestäjät ilmoittavat turnauksen kohtalosta tällä viikolla.

Madridin Masters-tason turnaus alkaa kaksi viikkoa ennen Ranskan avointa tennisturnausta, joka siirrettiin alkukesältä syys-lokakuulle.