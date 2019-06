Rafael Nadalin mestaruusluettelo Ranskan avoimissa paisui tusinaan – Kaikkien aikojen massakenttäpelaaja on voittanut Roland Garrosilla 93 ottelua

2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019.

Espanjan Rafael Nadal lisäsi ansioluetteloonsa jälleen yhden mestaruusvuoden Ranskan avoimen tennismestaruusturnauksen kohdalle kukistamalla finaalissa Itävallan Dominic Thiemin 6–3, 5–7, 6–1, 6–1.

Yksikään toinen pelaaja ei ole voittanut kahtatoista kaksinpelititteliä samassa grand slam -turnauksessa. Hänen ottelusaldonsa turnauksesta on hämmästyttävä: 93 voitettua ottelua ja vain kaksi tappiota.

Tuo saldo on kerätty miestenniksen kultakautena, jona Nadalia vastassa ovat olleet hänen tapaansa lajin kaikkien aikojen suurimpiin luettavat Roger Federer ja Novak Djokovic. Tällä hetkellä Federer johtaa kaikkien aikojen grand slam -turnausvoittotilastoa 20 tittelillä, Nadal on toisena 18 tittelillä ja Djokovic kolmantena 15 tittelillä.

Voittonsa jälkeen Nadal ei ryhtynyt oman ylistyskuoronsa solistiksi.

– Minulla on epäilyksiä joka päivä, mutta se on hyvä, sillä se saa minut tekemään töitä intensiivisemmin. Elämä ei ole koskaan selvää. Jos sinulla ei ole epäilyksiä, olet erittäin ylimielinen. Minä en ole ylimielinen, Nadal sanoi AFP:n mukaan.

"Uskomatonta"

Nadalin tappiot Roland Garrosilla ovat tulleet Ruotsin Robin Söderlingille vuoden 2009 turnauksen neljännellä kierroksella ja Novak Djokovicille kesän 2015 puolivälierissä. Loppuottelua Nadal ei ole hävinnyt Ranskan avoimissa kertaakaan.

Jo loppuottelua edeltävänä päivänä Nadal pohti ääneen ylivoimaansa.

– Se on rehellisesti sanottuna uskomatonta, eikö vain? Nadal nauratti toimittajia.

– Se on hyvin erityistä ja vaikeasti selitettävää, mutta tässä olemme. Ja sinä päivänä kun alamme miettiä, onko se uskomatonta tai epätodennäköistä, on se päivä, kun on aika alkaa tehdä jotain muuta. Joten nyt ei ole aika miettiä, onko se uskomatonta, koska se on todellista minulle, Nadal sanoi.

"Olet uskomaton"

Thiem teki kaikkensa tuottaakseen Nadalille ensimmäisen loppuottelutappion Pariisissa, mutta jäi kahden tasaisen erän jälkeen kuin junan alle. Avauserässä Thiem mursi Nadalin syötön 3–2-johtoon, mutta Nadal mursi heti Thiemin kaksi seuraavaa syöttövuoroa ja vei avauserän 6–3. Toisen erän ensimmäinen syötönmurto tuli erän viimeisessä pelissä, ja sen turvin Thiem vei erän 7–5.

Kahden erän jälkeen näytti siltä kuin neljättä perättäistä päivää pelannut Thiem olisi herpaantunut hetkeksi voitettuaan yhden erän. Kun Nadalin pikajuna pääsi vauhtiin, sitä ei pysäyttänyt enää mikään. Kolmannen erän aluksi Nadal voitti 17 ensimmäisestä pisteestä 16 ja vei erän pikavauhdilla 6–1. Neljäs erä meni espanjalaiselle samoin lukemin.

Nadal hallitsi ottelun tempoa erityisesti omilla syötöillään, jotka Thiem joutui ottamaan vastaan metrikaupalla takarajan takaa.

– Tämä tuntuu vaikealta. Annoin kaikkeni näiden kahden viikon aikana. Rafa, olet uskomaton mestari ja lajimme legenda. 12 voittoa on epätodellista, Thiem tunnusti ottelun jälkeen.