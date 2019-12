Raimo Helminen kokoaa vaikeaa MM-palapeliä: "Tasaisen hyviä pelaajia on paljon"

Raimo Helminen on nähnyt pitkällä ja ansiokkaalla jääkiekkourallaan paljon, mutta joukkueen kokoaminen tapaninpäivänä Tshekissä alkavaan alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnaukseen on tuottanut "Raipelle" ylimääräisiä harmaita hiuksia. Projekti on ollut kaikkea muuta kuin helppo. Sen Helminen myöntää rehdisti.

– Tasaisen hyviä pelaajia on paljon. Tästäkin ryhmästä pitäisi vielä kaksi pelaajaa pudottaa pois. Tämä on ollut vaikea projekti, kiekkolegenda sanoi lauantaina joukkueen mediatilaisuudessa Lahdessa.

Nuorten Leijonien taival kohti Tshekkiä jatkuu ensin Vierumäellä, sillä urheiluopiston maisemissa joukkue viettää kolme päivää. Sen jälkeen suuntana on Tshekki, jossa Suomi kohtaa harjoitusotteluissa Saksan ja Kanadan.

– Vierumäellä on sellainen mini training camp. Käymme pelillisiä asioita läpi. Myös erikoistilanteita täytyy alkaa hioa jo hyvissä ajoin, Helminen korosti.

Joukkue ratkeaa viimeistään jouluaattona

Helminen ei vielä osaa sanoa, milloin lopullinen kisajoukkue lyödään lukkoon.

– Uskoisin, että joko 23. tai sitten 24. päivä. Siinä riittää kyllä päänvaivaa.

MM-turnaus pelataan tiiviillä rytmillä. Sen takia on tärkeää, että joukkue hitsautuisi mahdollisimman nopeasti yhteen.

– Haluaisin nähdä, että jätkät venyisivät ja pelaisivat toinen toisilleen. Joukkuehengessä meillä ei ole ollut missään vaiheessa valittamista. Kunhan joukkueesta kasvaisi turnauksen myötä vimpan päälle joukkue. Se olisi tärkein juttu, Helminen sanoi.

Nuoret Leijonat ei pääse ihan paraatimiehistöllään kisoihin. Marraskuussa loukkaantunut Anton Lundell jää sivuun. Rajun taklauksen kohteeksi joulukuun alussa joutunut Patrik Puistola on puolestaan kunnossa.

– Onneksi Puistolan tilanne näyttää valoisalta, Helminen sanoi tyytyväisenä.

Viime aikojen hurjia taklaustilanteita Helminen on joutunut pohtimaan päivät ja yöt.

– Vaikea niistä on sanoa oikein yhtään mitään. Ne ovat yksittäisiä tilanteita, joskin tosi harmillisia. Siihen nähden, kuinka paljon pelejä pelataan, niin mielestäni vammoja sattuu kuitenkin aika vähän.