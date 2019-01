Ralliautoilija Kalle Rovanperä palkittiin vuoden nuorena urheilijana Urheilugaalassa – "Siistiä. En osannut odottaa"

Urheilugaalan nuorten urheilijoiden palkinnot menivät karateka Titta Keinäselle ja jyväskyläläiselle ralliautoilija Kalle Rovanperälle. Keinänen sai palkintonsa vuoden läpimurrosta. Rovanperä palkittiin vuoden nuorena urheilijana.

– Siistiä. En osannut odottaa, Rovanperä kommentoi tuoreeltaan valintaansa.

Rovanperästä ennustellaan ralliautoilun seuraavaa suomalaista maailmanmestaria. Nuorukaisen menestysresepti on selkeä.

– Pitää tehdä aina parhaansa, eikä saa tyytyä liian vähään, Rovanperä avasi ajatuksiaan huippu-urheilusta.

Keinänen teki läpimurtonsa palattuaan uudestaan lajin pariin. Ura ehti jo loppua 16-vuotiaana, mutta hän palasi tatamille neljä vuotta myöhemmin. Nyt tavoitteet ovat Tokion 2020 olympialaisissa.

– Treeni, päivä ja kisa kerrallaan. Kaikki peliin, Keinänen kuvasi asennettaan olympiakarsintaan.

Nuorten auttaminen saa jaksamaan

Vuoden taustavoimapalkinnon voitti ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa omaa kilpatallia johtava Aki Ajo. Palkinto oli mieluinen auttamishaluiselle Ajolle.

– On mahtavaa työskennellä nuorten ihmisten kanssa. Se, että pystyy antamaan nuorille jotain ja auttamaan heitä, auttaa jaksamaan tässä työssä, kun vuodessa tulee 200–250 matkapäivää, Ajo kertoi.

Urheilun hyväntekijän palkinto luovutettiin energia-alan yrittäjälle Mika Anttoselle. Hän on tukenut muun muassa vähävaraisten lasten urheilua.

– Satsaukset urheiluun lähtivät siitä, mitä itse olen saanut urheilusta lapsuudessani. Minulla on ollut elämässä hyvää tuuria, ja siitä tuli velvollisuus antaa takaisin, Anttonen perusteli tukiohjelmiaan.

– Aluksi en ollut innostunut tästä ehdokkuudestani. Muutin mieltäni, kun ajattelin, että tämä tuo huomiota sille, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.

Antidopingtoiminnan uranuurtajalle palkinto elämäntyöstä

Suomalaisen antidopingtyön parissa pitkän työn tehnyt Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin entinen lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä palkittiin Urheilugaalassa elämäntyöstään. Erikoispalkinnon ojensi moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen.

– Timo on useimmiten ollut julkisuudessa esillä, kun kyseessä on ollut jokin ikävä dopingtapaus. Kuitenkin hänen työssä korostuu juuri se, miksi dopingin vastaista työtä tehdään. Kyse on ennen kaikkea taistelusta reilun pelin puolesta. Tehokas antidopingtoiminta takaa sen, että palkinnot jaetaan niille urheilijoille, joille ne oikeasti kuuluvat. Minä ja Ruuskasen Antti olemme todisteet tämän työn merkityksestä, EM-kultamitalinsa jälkikäteen saanut Karjalainen kertoi SUEKin tiedotteessa.

Palkintoperusteissa kehutaan Seppälän keskeistä työtä suomalaisen antidopingtoiminnan ja dopingvalvonnan kehittämisessä "yhdeksi maailman parhaimmista".

– Palkinto liikuttaa todella paljon. Olen aina ollut esillä asiantuntijana kielteisten urheiluasioiden yhteydessä, vaikka puhdas urheilu on myönteinen asia. Tämän palkinnon ovat mahdollistaneet urheilijat, valmentajat, koko urheiluväki, dopingtestaajat ja ADT, nyt SUEK. Tämä palkinto on puhtaalle urheilulle – nykyiselle ja tulevalle, vuonna 2016 vakavasti loukkaantunut ja nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa esiintynyt Seppälä sanoi tiedotteessa.

Salibandymiesten MM-kulta toi palkinnon Vuoden Joukkueena

Urheilutoimittajain Liitto on jäsenäänestyksessään palkinnut salibandyn miesten MM-kultajoukkueen Vuoden Joukkueena. Salibandymiehet saivat 206 ääntä, toiseksi sijoittunut jalkapallon miesten maajoukkue 110 ääntä ja kolmanneksi sijoittunut pesäpallon miesten Suomen mestari Joensuun Maila 34 ääntä.

Suomi puolusti salibandyn miesten maailmanmestaruuttaan hienosti Prahassa joulukuun 2018 alussa. Loppuottelussa kaatui Ruotsi 6–3, Suomen ottaessa neljännen miesten maailmanmestaruutensa.