Jääkiekon NHL:n pudotuspelipaikat ovat karkaamassa New York Rangersilta. Joukkue on jäänyt jo yhdeksän pisteen päähän itälohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta eikä lauantain vastaisen yön 2–3-tappio Buffalolle parantanut asemia. Buffalolaisnippu nousi tasapisteisiin Rangersin kanssa.

– Olen yllättynyt tämäniltaisesta. Tämä on jotain, mitä en odottanut. Kärkipelaajiemme täytyy olla parempia kuin mitä he tänä iltana olivat, Rangersin pettynyt päävalmentaja David Quinn paalutti NHL:n verkkosivuilla.

Buffalo johti ottelua 3–0 vielä päätöserän puolivälin jälkeen. Rangersin tähtiin kuuluva Mika Zibanejad kavensi alle kolme minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Zibanejad ja suomalaistulokas Kaapo Kakko pohjustivat vielä Chris Kreiderin 2–3-kavennuksen, mutta kiri oli käynnistynyt liian myöhään.

– Emme vain tehneet asioita yhdessä ja pelanneet niin nopeasti kuin haluamme, Zibanejad myönsi.

Kakko viihtyi jäällä 14.29 minuuttia. Se on puolisen minuuttia vähemmän kuin kauden keskiarvo, mutta yli kolme minuuttia enemmän kuin mitä Kakko sai pelata torstain vastaisena yönä Torontoa vastaan.

Minnesota ratkaisi lopussa

Kakon lisäksi suomalaisista syöttöpisteiden makuun pääsivät myös Dallasin Miro Heiskanen ja Toronton Kasperi Kapanen. Dallas hävisi kotonaan Minnesotalle 2–3, mutta piti asemansa länsilohkon pudotuspeliviivan päällä. Minnesotalla on matkaa pudotuspeleihin kaksi pistettä.

Heiskanen alusti Denis Gurjanovin 2–0-maalin, mutta sen jälkeen Dallas hyytyi. Minnesota nousi tasoihin ja nappasi voiton Joel Eriksson Ekin viimeisen minuutin maalilla. Täysosuma oli ruotsalaiselle ottelun toinen.

Toronton Kapanen syötti Jason Spezzan 4–3-maalin, mutta voitto irtosi vasta jatkoajalla. Derek Grant iski Anaheimille tasoituksen alle minuutti ennen varsinaisen peliajan päättymistä. Jatkoajalla John Tavares ratkaisi voiton Torontolle, joka on kerännyt pisteen divisioonakaveriaan Floridaa enemmän ja on kiinni pudotuspelipaikassa.

Barkov palaa tositoimiin sunnuntain vastaisena yönä

Jääkiekon NHL:n pudotuspelipaikoista taisteleva Florida Panthers sai huojentavia uutisia, kun joukkueen suomalaiskapteeni Aleksander Barkov on jälleen pelikunnossa. Barkov loukkasi polvensa viikko sitten Montreal Canadiensia vastaan ja on tällä viikolla ollut sivussa kolmesta ottelusta.

Sunnuntain vastaisena yönä Florida isännöi kärkijoukkueisiin lukeutuvaa Pittsburghia.

– Olen vain iloinen, kun olen jälleen takaisin jäällä joukkueen kanssa. Oli outoa olla pelaamatta, mutta totta kai se (loukkaantuminen) on jotain minkä kanssa pitää olla tarkkana ja tulla takaisin, kun tunnen oloni hyväksi, Barkov kertoi torstaina The Athleticille.

Florida on ollut hyvässä vireessä, kun se on voittanut kymmenestä viime ottelustaan seitsemän. Barkov on NHL:n suomalaisten pistepörssin kärjessä, kun hän on tehnyt 50 ottelussa pisteet 16+38=54.

– Hän on avainpelaajamme, johtajamme ja hän tekee meille kaikkea. Häntä käytetään kaikissa tilanteissa ja olemme kaivanneet häntä kolmessa edellisessä ottelussa. Hän voi auttaa meitä kaikin tavoin, päävalmentaja Joel Quenneville suitsutti perjantaina.