Ranskan ja KalPan MM-kisapelaaja Texierin kausi huipentui NHL-pudotuspeleissä – "Tämä on ollut minulle hieno vuosi"

Suomen jääkiekkomaajoukkueen tämän päivän MM-kisavastustajan Ranskan ylivoimaisesti ajankohtaisin pelaaja on hyökkääjä Alexandre Texier. 19-vuotiaan Texierin ura on edennyt tällä kaudella jättiloikin, SM-liigan KalPasta NHL:n Columbus Blue Jacketsiin ja maailman ykkösliigan pudotuspeleihin.

Texierin tarina kaudella 2018–19 hakee vertaistaan. Hän päätti Liigassa toisen KalPa-kautensa 14. maaliskuuta, kun kuopiolaisjoukkue ei selviytynyt pudotuspeleihin. Seuraavana päivänä hän lensi Yhdysvaltoihin pelatakseen Columbuksen farmijoukkueessa Cleveland Monstersissa AHL-liigaa.

KalPan paras maalintekijä sopeutui AHL:ään heti ja iski seitsemässä pelaamassaan ottelussa Clevelandille seitsemän tehopistettä. Vielä parempaa oli tulossa, kun GM Jarmo Kekäläisen aloitteesta Columbus nosti ranskalaistulokkaan NHL:ään.

Texier teki NHL:n avausmaalinsa runkosarjassa 6. huhtikuuta Ottawaa vastaan. Pudotuspeleissä hän pani vielä paremmaksi: neljässä ottelussa saldo oli kaksi maalia ja syöttöpiste, kun Columbus länsilohkon puolivälierissä sensaatiomaisesti pudotti jatkosta runkosarjan ylivoimaisesti voittaneen Tampa Bay Lightningin.

– Aloitin kauden Suomessa ja halusin kehittyä kaikin tavoin paremmaksi pelaajaksi. Minulla ei ollut erityisiä odotuksia. Halusin vain pelata fyysistä kiekkoa, Texier muistelee Pohjois-Amerikkaan muuttoaan Kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n verkkosivuilla.

"Työtä on tehtävänä"

Columbuksen tuhkimomainen NHL-pudotuspelitaival päättyi pudotuspelien toisella kierroksella sittemmin Stanley Cup -finaaleihin selviytynyttä Bostonia vastaan. Näin Texier vapautui Ranskan käyttöön Slovakian MM-turnaukseen.

Vaikka Texierin kevät oli NHL-debyytin kera satumainen, on oletettavaa, että hän joutuu vielä hakemaan vauhtia farmijoukkue Clevelandista.

– En halua vertailla SM-liigaa ja AHL:ää. Niissä pelataan erilaista kiekkoa, Texier sanoo.

MM-jäällä hän on tehnyt viidessä ottelussa 1+1 pistettä.

– Tämä on ollut minulle hieno vuosi. Yksi askel on otettu eteenpäin, mutta työtä on tehtävänä. Minun täytyy parantaa laukaustani, fyysistä pelaamista, kaikkea. Tämä on vasta alkua, Texier myöntää.