Ranskan maalivahti Ylönen tähyää takaisin SM-liigaan – jatkopaikkansa varmistanut Suomi kohtaa MM-kaukalossa Ranskan

Suomi kohtaa tänään jääkiekon MM-turnauksen viimeistä edellisessä alkulohko-ottelussaan Ranskan. A-lohkon ottelu pelataan Slovakian Kosicessa.

Ennen kahta viimeistä ottelukierrosta pudotuspelipaikkansa varmistanut Suomi johtaa alkulohkoa pisteellä ennen Kanadaa ja Saksaa. Pudotuspeleihin pääsee lohkon neljä parasta.

Ranska on kerännyt viidestä ottelustaan yhden pisteen. Se voitti Suomen maiden edellisessä MM-kohtaamisessa 2017 Pariisissa 5–1.

Ottelu Suomi–Ranska alkaa Suomen aikaa kello 21.15.

"Suomen-reissu oli kokemuksena hyvä, mutta en saanut paljon peliaikaa"

Suomen kohtaavan Ranskan joukkueessa on monta pelaajaa, jotka ovat kiekkoilleet vastustajan kotimaassa. Ranskan maalivahti Sebastian Ylönen keräsi toissa sarjakaudella kokemusta Suomen kaukaloista.

Ranskan entisen arvokisavahdin, suomalaislähtöisen Petri Ylösen poika pelasi 2017–18 sekä Liigassa että sarjaporrasta alempana Mestiksessä. Liigassa seura oli raumalainen Lukko, Mestiksessä lainapestillä KeuPa ja loppukaudesta Jokipojat.

– Suomen-reissu oli kokemuksena hyvä, mutta en saanut paljon peliaikaa. Opin kuitenkin ammattimaisesta jääkiekosta paljon. Se on Suomessa eri tasolla kuin Ranskassa, Ylönen vertaa.

Päättyneen kauden hän pelasi Ranskan liigan Anglet'ssa, joka säilytti sarjapaikkansa karsinnoissa. Tulevalla kaudella seura Ranskassa on Gap.

– Olin viime kaudella loukkaantuneena, joten pelejä ei kertynyt paljon. Minun täytyy saada alle ehjä kausi, ja sen jälkeen tavoittelen pelipaikkaa muualta Euroopasta, Ruotsista tai Suomesta, hän suunnittelee.

Bertrandilla Suomen mestaruus

Ranska on saanut viidestä MM-ottelustaan yhden pisteen, hävitystä voittomaalikilpailusta Tanskaa vastaan. Ylönen pelasi seuraavassa Yhdysvallat-ottelussa, jonka Ranska hävisi 1–7.

– Tein pari virhettä. Tiesimme Yhdysvallat etukäteen kovaksi. Kanadaa vastaan (tappio 2–5) pelasimme jo paremmin.

Tämänkertaisten MM-kisojen Ranskan toistaiseksi parhaan pistemiehen Anthony Rechin kanssa on 3+1 pistettä koonnut hyökkääjä Damien Fleury, joka kaudella 2017–18 pelasi Ylösen tavoin Lukossa.

Ranskan maajoukkueen pelaajista vaikuttavimman uran SM-liigassa on pelannut MM-Slovakiassa 1+2 pistettä tehnyt hyökkääjä Charles Bertrand. Hän on pelannut Liigassa lähes 250 runkosarjaottelua. Bertrand voitti viime vuonna Suomen mestaruuden Kärpissä ja oli runkosarjan pistepörssin viides lukemin 32+19.

Suomen MM-miehistön hyökkääjä Joel Kiviranta on pelannut Liigaa Bertrandin kanssa vaasalaisessa Sportissa.

– Hän on näppärä pelaaja, yksi parhaista, joiden kanssa olen päässyt pelaamaan. On erittäin hyvä luistelemaan, tekee maaleja, ja kädet käyvät. Bertrand on huikea tyyppi kaukalon ulkopuolellakin, Kiviranta kehuu.