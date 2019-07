Ranskan ympäriajon kärjessä riittää tänä vuonna tilaa – Tour-pomo sovittelee voittajasuosikin viittaa nuoren Egan Bernalin harteille

Ranskan ympäriajossa on yleensä erottunut yksi suursuosikki, jonka on ennakkoon arveltu olevan muita vahvempi kolme viikkoa kestävässä rääkissä. Tällä kertaa pakka on kuitenkin maantiepyöräilyn kuninkuuskilpailun alla herkullisesti levällään.

Ympäriajon kärjestä löytyy poikkeuksellisen paljon tilaa, sillä kisan ehdottomiin voittajaehdokkaisiin lukeutuneet Britannian Chris Froome ja Hollannin Tom Dumoulin eivät pysty osallistumaan Tourille loukkaantumisten takia.

Nelinkertainen Tourin kokonaiskilpailun voittaja Froome satutti itseään pahoin kaatuessaan Criterium du Dauphine -kilpailun yhteydessä kesäkuussa. Dumoulin vetäytyi puolestaan kilpailusta polvivamman takia. Hän ehti viime vuonna Tourilla jo toiseksi.

Koska kaksi kovaa nimeä jäi sivuun, on tämänkertainen suosikkien lista laaja ja tasainen: Kolumbian Egan Bernal, Tanskan Jakob Fuglsang, Ranskan Thibaut Pinot sekä viime vuoden ykkönen, britti Geraint Thomas. Listaa voisi jatkaa vielä monella pyöräilijällä.

Kohtelias ja lahjakas Bernal

Nelikosta selkeästi nuorin, vasta 22-vuotias Bernal on säväyttänyt tänä vuonna painelemalla voittoon Pariisi–Nizza-kisassa sekä Sveitsin ympäriajossa. Mielenkiintoa kärkitaistoon lisää se, että Bernal ja Thomas polkevat samassa tallissa.

– En halua sanoa, että olen suosikki. G (Thomas) on kärkikuskimme. Jos hän on parempi kuin minä, minulla ei ole mitään ongelmia auttaa häntä. Olen vasta 22-vuotias, joten minulla on vielä monta Touria edessä, Bernal sanoi Sveitsin ympäriajovoittonsa jälkeen AP:n mukaan.

Kilpailun johtaja Christian Prudhomme liputtaa toista kertaa Tourille osallistuvan Bernalin puolesta. Prudhommen mukaan nuorukaisella on kaikki eväät heiluttaa tahtipuikkoa jo tämän vuoden kisassa.

– Olen huomioinut, miten ihmeellisen kohtelias hän on. Tietysti hän on erinomaisen lahjakas myös, siitä ei ole epäilystäkään. Kysymys on siitä, miten hän kestää kolme viikkoa kestävän valtavan paineen. Sitä ei voi kuvitella ennen kuin sinulla on oikeasti keltainen paita ylläsi, Tour-pomo pohti AFP:lle.

Muista suosikeista Fuglsang voitti kesäkuun alun Criterium du Dauphinen, jota pidetään tärkeimpänä näyttökisana iskukyvystä Touria ajatellen. Pinot puolestaan ajaa eheää kautta, mutta ranskalaiset eivät ole juhlineet kotikisansa maalissa sitten vuoden 1985.

Brysselistä Pariisiin

21 etappia sisältävä kilpailu käynnistyy lauantaina Belgian pääkaupungista Brysselistä, jonka maalialueella juhlistetaan legendaarista Eddy Merckxiä. Kyltymättömästä voitontahdostaan tunnetuksi tulleen belgialaisen ensimmäisestä Tourin kokonaiskisan ykköstilasta on tullut kuluneeksi tänä kesänä 50 vuotta.

Tour päättyy 28. heinäkuuta tutusti seremonialliseen ajoon Pariisin Champs-Elysees'lle.