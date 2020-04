Ranskan ympäriajon peruuntuminen olisi huippupyöräilylle katastrofi

Koronavirus on iskenyt voimalla kansainväliseen maantiepyöräilyyn, ja Ranskan ympäriajon peruuntuminen polkisi lajin ahdinkoon.

– Tämä on urheilulle ylipäätään lähes katastrofitilanne. Ei tällaiseen ole kukaan osannut varautua, ranskalaistalli Groupama-FDJ:n joukkueenjohtaja Jussi Veikkanen sanoo.

Kjell Carlström myöntää, että Ranskan ympäriajon eli Tourin peruuntuminen olisi kova isku.

– Kyseessä ei ole pelkästään maantiepyöräilylle vaan koko pyöräilybisnekselle tärkeä kilpailu. Se alkaa näkyä tallien pääsponsoreissa, jos Tour perutaan, Israel Start-Up Nation -tallin päällikkönä työskentelevä Carlström sanoo.

Veikkanen on Carlströmin kanssa samaa mieltä.

– Kaikki odottavat Ranskan ympäriajoa: tiedotusvälineet, yleisö ja ajajat. Se on näyteikkuna pyöräilyn maailmaan. Jos kilpailu peruttaisiin, voi olla, että nähtäisiin joidenkin joukkueiden kuoliniskuja. Sitä en tietenkään toivo, Veikkanen sanoo.

Tourin kohtalo vaikuttaa myös Carlströmin ja Veikkasen talleihin, sillä ne ajavat korkeimmalla kilpailutasolla ja on kutsuttu Ranskan ympäriajoon.

Monien tallien asema on hankala koronaviruksen keskeytettyä kisakauden ja saatua sponsorit varpailleen.

– Meidän tilanteemme on ihan ok. Muutama sponsorimme on joutunut perumaan maksuja. Ne ovat olleet vähän pienempiä sponsoreitamme, Carlström kertoo.

Osassa talleista on nähty palkkojen leikkauksia tai viivästyksiä ja henkilökunnan lomautuksia. Carlströmin ja Veikkasen tallit ovat toistaiseksi säästyneet molemmilta.

Suomalaiskaksikko tuntee Ranskan ympäriajon merkityksen myös yksittäisille urheilijoille, sillä Carlström nähtiin ajourallaan Tourissa kolmesti ja Veikkanen kerran.

Tourin siirtyminen todennäköistä

Monista muista kesän suurkisoista poiketen Touria ei ole ainakaan vielä siirretty tai peruttu.

Kolmiviikkoinen ympäriajo on määrä polkaista käyntiin 27. kesäkuuta. Niin tuskin tapahtuu, sillä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti maanantaina, että suuret yleisötapahtumat ovat pannassa ainakin heinäkuun puoliväliin.

Julkisuudessa on väläytelty muun muassa Tourin siirtämistä myöhemmäksi, typistämistä kahden viikon kilpailuksi, ajamista ilman katsojia tai perumista.

Tourin kilpailupäällikkö Christian Prudhomme tyrmäsi ranskalaislehti Sports Auvergnen haastattelussa ajatuksen ympäriajosta ilman yleisöä.

– Pyöräilyä on kiva seurata telkkarista, joten kyllä Tour jotain näkyvyyttä saisi ilman paikalla olevaa yleisöä. Mutta kyllä yleisö kuuluu pyöräilyyn. Se on suola myös ajajille, Veikkanen sanoo.

Espanjalainen uutistoimisto EFE uutisoi viime viikolla, että Tourin järjestäjät pohtivat kilpailun siirtämistä ajettavaksi 25. heinäkuuta–16. elokuuta.

Carlströmin mukaan Tourin ajaminen tavalla tai toisella olisi parempi vaihtoehto kuin peruminen, mikäli koronavirustilanne kisaamisen sallii.

Tourin järjestävän Amaury Sport Organisationin (ASO) on määrä ilmoittaa 15. toukokuuta mennessä, mikä ympäriajon kohtalo on. Uutistoimisto AFP:n mukaan päätös saattaa tulla jo tällä viikolla.

Sponsorit talleille elinehto

Ranskan ympäriajon ja muiden pääkisojen peruuntuminen olisi talleille jättikolaus lajin ansaintalogiikan takia.

Tallit elävät paljolti sponsorituloista, ja yhteistyökumppanit haluavat näkyvyyttä. Huippumaantiepyöräilyssä kilpaillaan normaalisti paljon ja ajopäivät ovat pitkiä, joten sponsorit ovat runsaasti esillä.

Ranskan ympäriajo on yksi maailman televisioiduimmista ja katsotuimmista urheilutapahtumista. Järjestäjien mukaan Touria seuraa paikan päällä vuosittain 10–12 miljoonaa ihmistä.

Valtavan näkyvyyden takia se on sponsoreille ja pyörävalmistajille erittäin tärkeä tapahtuma.

Huipputallien pyörittäminen ei ole nappikauppaa.

Pienimpien maailmankiertueella eli World Tourilla ajavien tallien vuosibudjetit jäävät arviolta alle kymmeneen miljoonaan euroon. Suurinta setelinippua heiluttelevan Team Ineosin budjetin on uutisoitu kipuavan yli 40 miljoonaan euroon.

Muutamat tallipomot ovat sanoneet suoraan, että Tourin peruuntuminen olisi lajille katastrofi.

Esimerkiksi ranskalaistalli AG2R La Mondialen päällikkö Vincent Lavenu arvioi AFP:lle, että jopa 60 prosenttia kauden tuloista tulee Tourista.

Osa ajajista pakotettu kotioloihin

Suuret ympäriajot ovat monien mielestä kestävyyslajien kuninkuuskilpailuita, joten niiden arvostus on urheilullisesti valtava.

Ne ovat useille ajajille ja talleille myös suora tulonlähde, sillä ASO jakoi pelkästään viime vuonna Tourissa palkintorahaa 2,3 miljoonaa euroa.

Pohdintaa aiheuttaa, pääsisivätkö kaikki ajajat samoista lähtökohdista Touriin.

Koronaviruspandemia on iskenyt pahiten moneen perinteiseen pyöräilymaahan, kuten Italiaan, Espanjaan ja Ranskaan. Tällä hetkellä osa eliittiajajista pystyy treenaamaan ulkona, mutta moni on pakotettu kotiharjoitteluun.

– Meillä on ongelmana, että iso osa ajajistamme on maissa, joissa on ulkonaliikkumiskieltoja. Se on meille suurin haaste tällä hetkellä, Veikkanen sanoo.

Tour tuo paljon näkyvyyttä

Touria on toisinaan kutsuttu kolmen viikon matkailumainokseksi, sillä ajajat polkevat päivästä toiseen postikorttimaisemissa.

Arvioiden mukaan kukin paikkakunta maksaa Tourin järjestäjille 80 000 euroa etapin lähdön isännöimisestä ja vähintään 120 000 euroa etappimaalina olemisesta.

Koko Tourin alun isännöinnissä puhutaan miljoonasummista. Päälle tulee paljon muita järjestelyihin ja esimerkiksi logistiikkaan liittyviä kustannuksia.

Lukuisat kunnat kuitenkin haluavat Tourin kylään, koska ne saavat maailmanlaajuista näkyvyyttä ja kisaturistit jättävät paikkakunnille runsaasti rahaa.

Myös ASO on riippuvainen tv-sopimuksista ja sponsoreista, koska järjestelyt syövät paljon rahaa eikä tuloja voi perustaa pääsylippujen myyntiin.

Tourin peruuntuminen olisi lähes historiallinen päätös. Ensimmäinen Ranskan ympäriajo poljettiin vuonna 1903, ja kilpailu on jäänyt väliin vain maailmansotien aikana.

– Tour on aika iso osa ranskalaista kulttuuria. Kaikki tietävät Tour de Francen, mutta hirveän moni ei tiedä muita pyöräilykisoja, Carlström tiivistää.

Tour-ratkaisu on viime kädessä kiinni koronaviruspandemian etenemisestä ja viranomaismääräyksistä.

Suuri ihme ei kuitenkaan ole, että lukuisista muista kesän urheilutapahtumista poiketen Touria ei ole ainakaan vielä siirretty tai peruttu.

Ruuhkautuuko loppukausi kisoista?

Oma lukunsa ovat kaksi muuta maineikasta etappikisaa, Italian ja Espanjan ympäriajot eli Giro sekä Vuelta.

Giro on siirretty toukokuulta myöhemmäksi, eikä uusi ajankohta ole tiedossa. Vueltan on määrä alkaa elokuun keskivaiheilla.

Carlström pitää mahdollisena, että kaikki kolme suurta ympäriajoa järjestetään.

– Voi olla, että ensin ajetaan Tour, sitten Vuelta ja Giro vaikka lokakuussa. Ammattipyöräilylle olisi ehdotonta saada ajettua isot kisat ja toivottavasti muutama yhden päivän kilpailu.

Kansainvälinen pyöräilyliitto UCI on ilmoittanut, että kilpailut pyörähtävät käyntiin aikaisintaan kesäkuun alussa. Esimerkiksi Sveitsin ympäriajon järjestäjät ovat jo ilmoittaneet, ettei kesäkuulle kaavailtua kilpailua ajeta tänä vuonna.

Normaalisti maailmankiertue hiljenee syksyn edetessä ja päättyy lokakuussa. Nyt kilpailukalenteria saatetaan venyttää, ja loppukaudesta mahdollisesti nähdään iso määrä kisoja.

Maailmankiertue alkaa perinteisesti tammikuussa Australiassa, joten kausien väliin jäävä aika uhkaa jäädä lyhyeksi.

– Siinä on UCI:lle aikamoinen pähkinä purtavaksi, miten kaikki kilpailut saadaan sovitettua loppukauteen. Toivottavasti ei sorruta siihen, että kisoja on niin paljon, ettei siinä ole enää urheilullisesti järkeä, Veikkanen muistuttaa.