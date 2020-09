Rantanen ja Heiskanen loistavat NHL-otteluparissa Dallas–Colorado

NHL-jääkiekon toisen pudotuspelikierroksen ottelusarja Dallas Starsin ja Colorado Avalanchen välillä on pelistä toiseen suomalaista tykitystä. Kuudennessa kohtaamisessa oli Coloradon vuoro voittaa, tällä kertaa maalein 4–1.

Voitot ovat otteluparissa tasan 3–3, joten ratkaisu siirtyy seitsemänteen peliin lauantaiyöksi Suomen aikaa. Dallasin ainoan maalin iski puolustaja Miro Heiskanen.

Coloradon Mikko Rantanen teki 3–1-maalin ottelun kolmannessa erässä. Hän saldosi ottelussa 1+1 pistettä.

NHL-pudotuspelien pistepörssi on suomalaisittain hykerryttävää luettavaa. Rantanen on joukkuekaverinsa Nathan MacKinnonin jälkeen play offsin pistepörssissä toisena lukemin 7+13=20. Heiskanen on puolustajaksi hämmästyttävällä saldolla kolmantena summattuaan 5+14=19 pistettä.