Rantanen ja Hintz pääsivät maalien makuun, mutta tärkeät voitot jäivät ottamatta – Rantasen jäähy koitui kalliiksi Coloradolle

Taistelu jääkiekon NHL:n pudotuspelipaikoista käy kuumana, mutta suomalaismaalintekijät Mikko Rantanen ja Roope Hintz eivät päässeet voittojen makuun lauantain vastaisena yönä. Rantasen Colorado hävisi kotikaukalossaan Anaheimille 3–5, kun Corey Perry laukoi voittomaalin viimeisellä minuutilla ylivoimalla.

Rantanen näki maalin jäähyaitiosta, kun hän kärsi korkeasta mailasta saamaansa kahden minuutin rangaistusta. Coloradon matka viimeiseen pudotuspelipaikkaan on viisi pistettä.

– Pudotuspeleihin pääseminen on edelleen mahdollista. Niin kauan kuin otteluita on jäljellä, meillä on mahdollisuus. Siihen asti kunnes olemme matemaattisesti ulkona, meillä on mahdollisuus pudotuspeleihin, Coloradon päävalmentaja Jared Bednar paalutti NHL:n verkkosivuilla.

Tappio silti kirpaisi, kun Coloradolla on jäljellä enää 11 runkosarjaottelua. Colorado oli ennakkosuosikki länsilohkon häntäpäässä majailevaa Anaheimia vastaan, ja karkasi avauserässä Nathan MacKinnonin ja Rantasen maaleilla. Rantaselle maali oli kauden 31:s. Hänen pistesaldonsa on 31+56=87.

Toisessa erässä Anaheim viimeisteli kolme täysosumaa. Kolmannen erän puolivälissä Colorado nousi vielä rinnalle, mutta Perry ja Hampus Lindholm ratkaisivat pelin viimeisen minuutin maaleillaan.

– Teimme hommia, että pääsimme johtoon. Sitten lopetimme työnteon, Bednar viittasi toiseen erään.

Hintzillä neljän maalin viikko

Dallas on kiinni pudotuspelipaikassa viiden pisteen erolla Minnesota Wildiin verrattuna, mutta lauantain vastaisen yön kierroksella Dallas taipui Las Vegasille 1–2. Roope Hintz laukoi kauden yhdeksännen täysosumansa ottelun avauserässä, kun hän kuittasi Max Paciorettyn johtomaalin. Pacioretty onnistui jo 18 sekunnin pelin jälkeen.

Hintz on ollut hyvässä maalivireessä, kun hän on tehnyt tällä viikolla maalin kolmessa ottelussa peräkkäin ja yhteensä neljä tämän viikon kolmessa ottelussa.

Ottelun ratkaisijat olivat kovavireinen Las Vegasin maalivahti Marc-Andre Fleury (40 torjuntaa) ja Ryan Reaves, jonka kolmannessa erässä tekemä maali jäi voitto-osumaksi.