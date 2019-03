Coloradon suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen on palannut syyskaudelta tuttuun tehovireeseen jääkiekon NHL:ssä. Kahdeksassa viime ottelussa hän on summannut pisteet 5+4=9 ja korotti keskiviikon vastaisena yönä yhden kauden piste-ennätyksensä lukemiin 29+56=85.

Viime kauden pistesaldonsa yhdellä ylittänyt Rantanen teki tehot 1+2, kun Colorado peittosi Detroitin maalein 4–3. Rantanen teki kolmannessa erässä 2–2-tasoituksen ylivoimalla ja syötti puolisentoista minuuttia ennen loppua Tyson Barrien 3–3-tasoituksen.

– Mikko pelasi hienon kolmannen erän. Hän oli isossa roolissa, kun nousimme takaisin peliin, päävalmentaja Jared Bednar kehui Coloradon verkkosivuilla.

Jatkoajalla suomalainen pohjusti Nathan MacKinnonin maalin.

– Rehellisesti sanottuna menin vain vaistoillani. En paljon katsellut, MacKinnon tuumi NHL:n verkkosivuilla.

Kanadalainen tarkensi sitten ratkaisunsa taustoja. Hänelle oli jäänyt otteluun valmistautuessa mieleen vastustajan maalivahdin Jonathan Bernierin heikko kohta.

– Hanskakäden yläkulma on tavallinen paikka, johon hänelle tehdään maaleja, MacKinnon jatkoi.

Rantanen ajattelee pudotuspelipaikkaa

Rantanen, MacKinnon ja Gabriel Landeskog ovat olleet Avalanchen tehonyrkki, mutta kolmikko on talven aikana pelannut välillä myös eri ketjuissa. Detroitia vastaan he olivat jälleen yhdessä. Suomalainen oli syksyllä jopa 130 pisteen kausitahdissa, mutta peli takkusi tammi-helmikuussa.

Sadan tehopisteen ylittäminen on edelleen mahdollista. Suomalaisista siihen ovat aiemmin pystyneet vain Jari Kurri ja Teemu Selänne. Kyseisen tähtikaksikon lisäksi yli 90 pisteeseen on yltänyt Olli Jokinen.

Colorado on kahden pisteen päässä länsilohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta. Rantasella on selkeä näkemys, millaiseen kauteen hän on tyytyväinen.

– Runkosarjaa on jäljellä 15 peliä. Hyvä kausi on sellainen, että pääsemme pudotuspeleihin. Jos emme pääse, en ajattele tämän olevan hyvä kausi. Paljon pelejä on jäljellä ja meidän pitää jatkaa eteenpäin, Rantanen kertoi joukkueensa verkkosivuilla.