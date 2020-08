Rantanen tarjosi poikittaista mailaa Heiskaselle – Coloradolle avausvoitto Dallasista maalijuhlissa

Suomalaisjoukkueiden Colorado Avalanchen ja Dallas Starsin välisestä kamppailusta ei käänteitä puuttunut jääkiekon NHL:ssä. Colorado kukisti Dallasin maalein 6–4 pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa ja kavensi ottelusarjan tilanteeksi 1–2. Jatkopaikka heltiää neljällä voitolla.

Colorado johti ottelua kahden erän jälkeen 3–1, mutta varsinaiseksi maali-ilotteluksi joukkueiden kohtaaminen muuttui vasta päätöserässä. Colorado näytti sulavan pahasti, kun Dallas mätti ensin kolme perättäistä osumaa ja siirtyi 4–3-johtoon.

Dallasin neljäs maali syntyi, kun Jamie Benn ohjasi Esa Lindellin laukoman siniviivakudin verkkoon. Pian tämän jälkeen Coloradon hyökkääjä Mikko Rantanen toi kuitenkin joukkueensa tasoihin.

Colorado painoi kaasua tämän jälkeen ja iski vielä kaksi lisäosumaa. Päätösmaali tuli tyhjään verkkoon, kun Rantanen painoi poikittaisella mailalla Dallas-puolustaja Miro Heiskasen jäähän. Jälkitilanteesta Rantanen pääsi syöttämään kiekon Pierre-Edouard Bellemarelle, joka niittasi loppulukemat kuuden maalin erässä.

– Pudotuspeleissä on käänteitä, on ylä- ja alamäkiä. Joukkue, joka voittaa, on henkisesti vahva ja ylittää tielle asetettuja esteitä, Coloradon päävalmentaja Jared Bednar sanoi TSN:lle.

Suomalaisista Coloradon Joonas Donskoi ei pelannut ottelussa. Dallasista Lindellin lisäksi Heiskanen ja Roope Hintz saalistivat syöttöpisteen mieheen.

Bostonin verkkoon seitsemän maalia

Tampa Bay Lightning möyhensi Boston Bruinsin peräti 7–1 ja siirtyi ottelusarjassa 2–1-johtoon. Tampa Bay teki selvää jälkeä vastustajastaan erityisesti toisessa erässä, jossa se latoi neljä osumaa.

Samassa erässä Bostonin maalivahti Jaroslav Halak joutui väistymään vaihtoaitioon. Halakin tilalle tullut tshekkivahti Daniel Vladar sai kaivaa kiekon maalistaan vielä kolmesti. Bostonin maalivahdeista huipputorjuja Tuukka Rask jätti aiemmin pudotuspelit kesken perhesyistä.

Tampa Bayn ilotulitusta johtivat Nikita Kutsherov (1+3) ja Alex Killorn (2+1).

Tampa Bayn päävalmentajalla Jon Cooper yritti ottelun jälkeen kaikin keinoin vähätellä joukkueensa murskaesitystä.

– Ollaan rehellisiä, tämä tulos oli poikkeus. Tällaista ei tapahdu pudotuspelikiekossa. Boston keräsi runkosarjassa eniten pisteitä. Tämän ottelu käsitellään samalla tavalla kuin jos tämä olisi ollut jatkoaikatrilleri, Cooper sanaili.

Philadelphia Flyers kaatoi ensimmäisessä jatkoerässä New York Islandersin 4–3 ja tasoitti ottelusarjan tilanteeksi 1–1. Philadelphia johti ottelua avauserän jälkeen jo 3–0, mutta Islanders kiri tasoihin maali kerrallaan.

Philadelphian ratkaisijaksi nousi puolustaja Philippe Myers, joka laukoi siniviivalta kiekon maalin ylänurkkaan jatkoerässä ajassa 62.41.