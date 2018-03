Rantanen tekee tuhojaan, mutta joukkue jännittää

Kolme on varmasti pudotuspeleissä, osa joukkueista on jo ulkona ja osa elättelee vielä toiveita. Kun jokaisella joukkueella on pelaamatta jääkiekon NHL:n runkosarjaa kymmenkunta ottelua, taistelu pudotuspelipaikoista käy kiivaana.

Pääsyn pudotuspeleihin ovat varmistaneet vasta Tampa Bay, Boston ja Nashville, joten monta paikkaa on vielä täyttämättä.

Yksi jännittämään joutuvista joukkueista on Mikko Rantasen Colorado, sillä se on länsilohkon ensimmäisellä villi kortti -paikalla.

Suomen aikaa varhain perjantaina joukkue valahti rumaan 1–7-kotitappioon Los Angelesille.

Rantanen teki joukkueensa ainoan maalin. Se jäi Coloradolle laihaksi lohduksi, kun Anze Kopitar johdatti neljällä osumallaan vieraat murskavoittoon.

Huikeaa kautta pelaava Rantanen rikkoi samalla 80 pisteen rajan. Hän on kerännyt 73 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 27+53 ja on pistepörssissä sijalla 12.

Rantasesta tuli kautta aikain neljäs suomalaiskiekkoilija, joka on yltänyt yhdellä kaudella 80 runkosarjapisteeseen. Aiemmin tempussa olivat onnistuneet Jari Kurri, Teemu Selänne ja Olli Jokinen.

Floridalle takaisku

Colorado on tällä hetkellä matkalla pudotuspeleihin, mutta yksi suuressa epävarmuudessa elävistä joukkueista on Aleksander Barkovin Florida Panthers.

Barkov on pelannut loistokauden, mutta Floridalla ei ole vielä edes toinen jalka kuivalla maalla. Suomen aikaa varhain perjantaina Florida hävisi vieraissa Columbukselle 0–4.

Tappio pitää Floridan pisteen perässä New Jerseytä, joka on kiinni idän viimeisessä villi kortti -paikassa pudotuspeleihin. New Jersey on tosin pelannut Floridaa ottelun enemmän.

Columbus on puolestaan hirmuvireessä, sillä voitto oli sille kymmenes peräkkäinen. Joukkue on tällä hetkellä matkalla pudotuspeleihin.

– Emme puhu peräkkäisistä voitoistamme. Tässä ei ole siitä kyse. Kyse on yrityksestä päästä pudotuspeleihin, Columbuksen päävalmentaja John Tortorella sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Aho ja Teräväinen pistetuulella

Floridan takana sinnittelee Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolina. Joukkue on pelannut kaksi ottelua Floridaa enemmän ja kerännyt kuusi pistettä vähemmän.

Yön NHL-kierroksella Carolina kaatoi kotijäällään Arizonan 6–5, ja Teräväinen sekä Aho rohmusivat pisteitä. Aho keräsi kaksi syöttöpistettä, ja Teräväisen saldo oli 1+1.

Aho antoi avauserässä komean syötön joukkueensa toiseen osumaan. Toisessa erässä Aho antoi laidalta näppärän syötön Teräväiselle, joka laukoi lukemiksi 4–4. Päätöserässä Teräväinen merkkautti itselleen syöttöpisteen.

Sekä Aho että Teräväinen ovat saalistaneet vähintään yhden tehopisteen seitsemässä viime pelissään. Tasatahtia edennyt kaksikko nousi 61 pisteeseen. Aho on kerännyt pisteet 26+35 ja Teräväinen 23+38.

NHL:n runkosarja päättyy 7. huhtikuuta.