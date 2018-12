Rantasen Colorado taipui kotonaan Chicagolle 1–2, NHL:n pistekuningas jäi ilman tehoja

Mikko Rantasen Colorado taipui kotonaan Chicagolle 1–2 jääkiekon NHL-kierroksella. Vajaat 22 minuuttia peliaikaa saanut Rantanen jäi tällä kertaa ilman tehoja.

Rantanen on yhä NHL:n pistepörssin ykkösenä tehoin 16+42. Kolmen pisteen päässä kakkossijalla on hänen joukkuetoverinsa Nathan MacKinnon, joka myös jäi ilman tehoja ottelussa Chicagoa vastaan.

Edellisessä ottelussaan Montrealia vastaan Rantanen nappasi tehot 1+1.

Colorado on 44 pisteellä länsilohkon neljännellä sijalla ja koko liigassa kahdeksantena. Chicago on kunnostautunut voittamalla kolme ottelua peräkkäin, mutta se on länsilohkossa vasta 12. sijalla.

Illan toisessa ottelussa Rasmus Ristolaisen Buffalo kärsi vierasjäillä Washingtonille 1–2-tappion. Ristolainen nappasi ottelusta yhden syöttöpisteen.

Suomalaispuolustaja alusti toisena syöttäjänä ruotsalaisen Johan Larssonin 1–1-tasoitusta kolmannen erän puolivälissä.

Vain pari minuuttia myöhemmin kotijoukkueen Tom Wilson ratkaisi ottelun Capitalsin voitoksi.

Ristolainen on onnistunut tällä kaudella maalinteossa neljästi ja kirjannut 19 syöttöpistettä.

Washington nousi Buffalon ohi NHL:n itälohkon kolmoseksi.