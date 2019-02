Rashford laukoi ManUn voittoon – Solskjärin tappiosarake näyttää yhä nollaa

Viime aikoina huippuvireessä ollut Marcus Rashford laukoi Manchester Unitedin 1–0-vierasvoittoon Leicesteristä jalkapallon Englannin Valioliigassa. Samalla päävalmentaja Ole Gunnar Solskjärin aika ManUssa jatkui tappiottomana.

Norjalainen Solskjär on luotsannut manchesteriläisryhmää nyt kymmenessä ottelussa, ja tuloksena on yhdeksän voittoa ja yksi tasapeli. Samalla Rashford on löytänyt tehovireen, sillä osuma oli hänelle kuudes kahdeksaan viime liigaotteluun.

Maali nähtiin yhdeksännellä peliminuutilla. Paul Pogba antoi komean syötön, Rashford otti pallon taidolla haltuun ja laukoi sen verkon perukoille. Myös Pogba on löytänyt Solskjärin alaisuudessa uuden vaihteen pelaamiseensa.

ManU nousi voitollaan Arsenalin ohi viidenneksi. Arsenal pelaa myöhemmin tänään vieraissa Manchester Cityä vastaan, joten se saattaa kuitata ManUn yhden pisteen karkumatkan nopeasti. Leicester on sarjataulukossa sijalla 11.