Rask palasi tauolta Bostonin maalille, torjujan olo tuntui varmalta

Tuukka Rask palasi viikon tauon jälkeen Boston Bruinsin maaliin ja pelasi kauden parhaan ottelunsa NHL-jääkiekossa. Rask joutui Dallasissa kunnon kiekkosateeseen, torjui 36 laukausta ja piti nollan yli 61 minuuttia.

Raskin harmiksi Dallas Starsin Jason Dickinson oli lopulta häntä etevämpi ja teki voittomaalin jatkoajalla.

Dickinson sai maalipaikan paluukiekosta, kun Rask oli ensin torjunut Mattias Janmarkin laukauksen. Dallas voitti ottelun 1–0.

– Hyvä matsi. Yritän aina olla hyvä ja tuntea oloni varmaksi. Olo oli sellainen tänään, Rask kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Hän oli jonkin aikaa sivussa joukkueensa toiminnasta henkilökohtaisten syiden takia. Rask oli tolppien välissä edellisen kerran 8. marraskuuta, jolloin hän päästi 14 laukauksella kolme maalia Vancouveria vastaan ja joutui vaihtoon.

Rask on aloittanut Bruinsin maalilla tällä kaudella kahdeksassa ottelussa. Voittoja on kertynyt neljä, ja Raskin torjuntaprosentti on 91,2.

Kaudella pelanneista suomalaismaalivahdeista kaikkein tiukin muuri on ollut Nashvillen Pekka Rinne torjuntaprosentilla 94,8.

Valmentajalta luottamusta

Boston hävisi toisen peräkkäisen ottelunsa, ja viidestä viime ottelusta Bruinsilla on kolme tappiota. Dallasissa bostonilaisilla oli riveissään kaksi NHL-tulokasta Jakub Zboril ja Connor Clifton, sillä useita puolustajia on loukkaantuneena.

Rask paikkasi kokematonta takalinjaa erinomaisesti, ja päävalmentaja Bruce Cassidy oli tyytyväinen.

– Tiedän, mitä voin odottaa häneltä. Puhuin hänen kanssaan aamulla ja arvelin, että hän voi olla hyvä.

– Tuukka haluaa todistaa osaamisensa. Hän oli erinomainen, vaikka oli muutaman päivän sivussa, Cassidy kertoi Boston Herald -lehdelle.

Bostonin takaiskuksi tuli tappion lisäksi hyökkääjä Patrice Bergeronin loukkaantuminen. Dallasin Radek Faksa taklasi Bergeronin kovaa päin laitaa toisessa erässä, ja Bergeron joutui paikattavaksi. Hän taisteli pelin loppuun asti, vaikka loukkasi ylävartaloaan.