Rask torjui Bostonin voittoon St. Louisista

Tuukka Raskin Boston Bruins on ottanut kotonaan 5–2-voiton St. Louisista jääkiekon NHL:ssä. Rask torjui Bostonin maalilla 28 laukausta.

Ottelu oli kahden erän jälkeen 2–2, mutta päätöserässä kotijoukkue karkasi. David Krejci oli syöttäjänä kolmessa Bostonin maalissa.

Rask on torjunut Bostonin voittoon kuudessa viimeisistä seitsemästä pelaamastaan ottelusta. Boston nousi itälohkossa neljänneksi.

Leo Komarov kirjautti syöttöpisteen, kun hänen joukkueensa New York Islanders jyräsi New Jerseyn kotonaan 4–1. Islanders on voittanut kolme ottelua putkeen ja noussut itälohkossa kuudenneksi.