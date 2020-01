Rask torjui Bostonin voittoon ja NHL:n kärkipaikalle – hirmuiskussa oleva Tampa Bay venytti voittoputkensa kymmeneen.

Tuukka Raskin Boston Bruins on noussut jääkiekon NHL:n sarjataulukon piikkipaikalle. Boston haki lauantaina 3–2-jatkoaikavoiton New York Islandersista, ja samaan aikaan liigaa johtanut Washington Capitals.

Boston nousi tasapisteisiin Washingtonin kanssa, mutta sillä on parempi maaliero.

Rask torjui Islandersia vastaan 35 laukausta. Suomalaisvahti sai myös syöttöpisteen Patrice Bergeronin voittomaaliin jatkoajalla. Maalisyöttö on Raskin kauden toinen.

Voitto on Bostonin kolmas perättäinen. Islanders jatkaa itälohkossa neljäntenä.

Washington hävisi sarjan häntäpään joukkueisiin kuuluvalle New Jersey Devilsille kotikentällään peräti 1–5. Capitals on hävinnyt kaksi ottelua putkeen.

Itälohkon kärkikamppailuihin on nousemassa myös uusi varteenotettava joukkue, nimittäin Tampa Bay Lightning. Tampa otti jo kymmenennen perättäisen voittonsa kaatamalla Philadelphia Flyersin Pat Maroonin maalilla 1–0.

Viime kaudella runkosarjan ylivoimaiseen voittoon jyrännyt Tampa Bay koki shokkitappion heti pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Sen jälkeen joukkue on säätänyt pelitapaansa ja painopistettä siirrettiin pudotuspeleissä menestymiseen. Tampa aloittikin kauden hieman verkkaisesti ja oli pitkään pudotuspeliviivan huonommalla puolella. Joulukuun puolenvälin jälkeen joukkueen kausi on kuitenkin lähtenyt kunnolla lentoon. Nyt Tampa on itälohkossa viidentenä, vain seitsemän pisteen päässä liigan kärkipaikasta.

Teräväinen osui tyhjiin

Teuvo Teräväinen teki maalin ja syötti toisen Carolina Hurricanesin ottaessa 2–0-kotivoiton Los Angeles Kingsistä. Teräväinen syötti Nino Niederreiterin maalin avauserässä ja viimeisteli lopussa Hurricanesin toisen maalin tyhjiin. Maali oli Teräväiselle kauden yhdeksäs.

Myös Sebastian Aho merkittiin syöttäjäksi Niederreiterin maaliin, jonka sveitsiläinen iski Teräväisen laukauksen paluukiekosta.

Venäläiskonkari Ilja Kovaltshuk teki ensimmäisen maalinsa uudessa seurassaan Montreal Canadiensissa. Kovalthsuk iski Montrealin voittomaalin jatkoajalla 2–1-vierasvoitossa Ottawa Senatorsista.

Kovaltshuk siirtyi Montrealiin viime viikolla muutama viikko sen jälkeen, kun hänen sopimuksensa Los Angelesin kanssa purettiin. Kolmessa aiemmassa ottelussaan Canadiens-paidassa Kovalsthuk, 36, oli kerännyt kolme syöttöpistettä.