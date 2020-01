Rask torjui Bostonin voittoon ja NHL:n kärkipaikalle

Tuukka Raskin Boston Bruins on noussut jääkiekon NHL:n sarjataulukon piikkipaikalle. Boston haki lauantaina 3–2-vierasvoiton New York Islandersista, ja samaan aikaan liigaa johtanut Washington Capitals hävisi sarjan häntäpään joukkueisiin kuuluvalle New Jersey Devilsille peräti 1–5.

Boston nousi tasapisteisiin Washingtonin kanssa, mutta sillä on parempi maaliero.

Rask torjui Islandersia vastaan 35 laukausta. Suomalaisvahti sai myös syöttöpisteen Patrice Bergeronin voittomaaliin jatkoajalla.