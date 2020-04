Raskaan sarjan hallitsija oli jo Robert Heleniuksen ulottuvilla:"Hän ei halunnut otella, en tiedä miksi"

Ammattinyrkkeilyn raskasta sarjaa kovalla kädellä lähes vuosikymmenen hallinnut ukrainalaissuuruus Vladimir Klitshko oli saada haastajakseen myös Suomen ylpeyden Robert Heleniuksen, mutta ottelu ei ikinä toteutunut. Klitshko ei halunnut kohdata, Helenius kertoi Sky Sportsille.

Helenius oli kovassa nousussa talvella 2010, kun ex-tittelinhaltija ja Vladimir Klitshkon aikoinaan voittanut Lamon Brewster kukistui teknisellä tyrmäyksellä.

Seuraavana vuonna Helenius peittosi niin Samuel Peterin kuin Siarhei Ljahovitshinkin, ja MM-ottelu oli lähempänä kuin koskaan.

– Olisin todella mielelläni kohdannut hänet, mutta silloin sanottiin, että hän ei halunnut otella. En tiedä miksi, Helenius vastasi Sky Sportsin udellessa Klitshkon jahtaamisesta.

– Luulen, että se (ottelu) oli todella, todella lähellä. Olin kuudentena Boxrecin (nyrkkeilyn tilastosivusto) rankingissa ja ykköshaastaja hänen tittelilleen silloin.

Mutta niin kävi, että Heleniukselle jäi lopulta vain EBU-liiton eurooppalainen mestaruusottelu Dereck Chisoraa vastaan. Helenius voitti, mutta ei niin vakuuttavasti kuin olisi kenties tarvittu.

Ja mikä pahempaa, olkapäävamma astui peliin ja vei Heleniuksen sivuun kuvioista lähes vuodeksi.

"Helenius on vaarallinen"

Noista ajoista on aikaa, mutta Helenius odottaa yhä huippuottelua. Heleniuksen 2017 voittanut Dillian Whyte on kertonut Sky Sportsille kunnioituksestaan suomalaista kohtaan. Ja Whytekin tietää, että Klitshko tiesi mitä odottaa väistellessään Heleniuksen kohtaamista.

– Helenius oli suuri uhka Klitshkolle. Tämä ei halunnut otella, Whyte vahvisti.

– Helenius on vaarallinen. Pitkä jätkä, joka osaa iskeä ja jolla on ulottuvuutta. Ja vaarallisemmaksi hänet tekee vielä se, että hän on fiksu ottelija.

Ja niin vain on, että "Nordic Nightmare" on ehkäpä vain voiton päässä todellisesta suurottelusta. Maaliskuinen voitto aiemmin voittamattomana keikkuneesta Adam Kownackista nosti 36-vuotiasta Heleniusta kohti Anthony Joshuan kohtaamista.

Joshua päätti Vladimir Klitshkon uran kolme vuotta sitten ja pitää nyt kolmea MM-tittelivyötä.

– Se olisi hyvin mielenkiintoinen matsi, Helenius mietti Joshuaa.

– Se oli hienoa: ilotulitusta ja taktiikkaa. Hyvin, hyvin mielenkiintoista.