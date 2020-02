Raskin Boston nousi NHL:n kärkijoukkueeksi – Kakon Rangers lisäsi Kapasen Toronton tuskaa

Kaapo Kakon New York Rangers on kellistänyt Kasperi Kapasen Toronto Maple Leafsin jääkiekon NHL:ssä. Rangers oli kotikaukalossaan parempi maalein 5–3.

Kotijoukkue johti jo avauserän jälkeen 3–1, eikä päästänyt Torontoa enää rinnalle.

Kapanen kirjautti ottelussa syöttöpisteen. Hänen kauden pistesaldonsa on nyt 10+20.

Kakko sai peliaikaa reilut 11 minuuttia ja jäi tehoitta. Suomalaistulokas on päässyt tehoille vain yhdessä viimeisistä 12 ottelusta.

Toisen perättäisen tappion kärsinyt Toronto on itälohkossa kymmenentenä, pudotuspelipaikkojen ulkopuolella. Viimeinen pudotuspelipaikka on pisteen päässä. Joukkueen kausi on sujunut alle odotusten, sillä Maple Leafsista on puhuttu jopa mestariehdokkaana.

Toronton ykköstähti Auston Matthews teki ottelussa kaksi maalia ja kasvatti maalisaldonsa jo 39:ään. Hän on liigan maalipörssissä toisena, maalin päässä Washington Capitalsin venäläistähdestä Aleksandr Ovetshkinista.

Boston voittoputkessa

Tuukka Raskin Boston Bruins nousi Washingtonin ohi itälohkon ja koko liigan kärkipaikalle. Boston voitti kierroksen toisessa ottelussa Chicago Blackhawksin jatkoajalla 2–1.

Joukkueen ykkösvahti Rask oli tällä kertaa huilivuorossa, ja torjuntatöistä vastasi Jaroslav Halak.

Kotijoukkue Chicago meni toisessa erässä johtoon, mutta Boston tasoitti. Charlie McAvoy teki Bruinsin voittomaalin jatkoajalla.

Viisi perättäistä voittoa ottanut Boston on pisteen edellä Washingtonia, mutta on pelannut ottelun enemmän. Chicago taistelee tiukasti playoff-paikasta lännessä, ero kahdeksantena olevaan Calgaryyn on vain kaksi pistettä.