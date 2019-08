Rasmus Tuominen vaihtoi reilu vuosi sitten rata-autoilun rallicrossiin ja on nyt lähellä tärkeää mestaruutta – lukiota käyvä jämsäläinen tähtää tosissaan MM-sarjaan

Jämsäläinen Rasmus Tuominen, 18, vaihtoi reilu vuosi sitten rata-autoilun rallicrossiin. Vaihto oli varsin kannattava, sillä valmennusohjelmaluokassa eli RX Academy-luokassa ajava Tuominen johtaa tällä hetkellä RallyXNordic -sarjaa.

Edessä on kuitenkin vielä pari osakilpailua, joista ensimmäinen on nyt tulevana viikonloppuna Kouvolassa. Nuori jämsäläiskuski tavoitteleekin kisasta tarpeeksi pisteitä varmistaakseen mestaruutensa.

Mestaruus toisi muhkean rahasumman, mutta myös mahdollisuuden ajaa RX2-sarjaa.

– Jotta mestaruus RX Academyssa tulee, pitää muut kisaajat vielä haastaa psyykkisesti. Kyllähän sen kisaviikonlopun alkaessa näkee kuskeista, että kuka voittaa. Pääpeliä pelasin viimeksi Latviassa ja se tuotti tulosta, Tuominen toteaa viitaten heinäkuun osakilpailuun, joka ajettiin Riikassa.

Rallicrossiin kuljetaan monesti jokkiksen, eli jokamiesluokan, kautta. Tuominen on kuitenkin piristävä poikkeus, sillä hänen tiensä lajin pariin kulkeutui ensin kartingin ja sitten rata-autoilun kautta. Rallisprinttiä mies ajaa yhä V1600-luokassa.

Tuomisella on myös vahvat sukurasitteet kaasujalan tukena, sillä hänen molemmat vanhempansa ovat viihtyneet ralliauton ratissa kilpaillen. Tällä hetkellä Tuominen kuuluu nuorten B-maajoukkueeseen ja Flying Finn-tiimiin. Perhe tukee kunnianhimoista nuorta kaikin tavoin.

– SuperCarit ovat meitä ylempänä ja kyllä minun on tarkoitus mennä sinne päätyyn saakka. Uskon, että kun jatkan samaa positiivista linjaani ja valmistaudun jokaiseen kisaan jatkossakin huolella, tulen sen vielä saavuttamaan.

– YouTubesta tuleekin aina katsottua tuntitolkulla erilaisia ratoja etukäteen. Olen nyt Kouvolan radankin käynyt tsekkaamassa, katsoin niitä videoita sen 20 tuntia, että tiedän, miten siellä on hyvä ajaa. Etukäteen kaikki aika on käytettävä hyväksi, sillä lähtöviivalla jokaisella on sama auto. Kaikki ratkaiseva tapahtuu ratin ja penkin välissä, Tuominen tuumaa.

Pelkkää rallicrossia ei Tuomisen elo ole. Toinen vahva laji on frisbeegolf, jossa mies kertoo kisaavansa niinikään tosissaan.

– Syyskuun alussa on iso kisa Nokialla, johon olen menossa. Mun molemmilla lajeilla on sama tarkoitus, eli se on loppupeleissä täältä kiinni, Tuominen sanoo ja osoittaa sormilla päätään.

Urheilun vastapainoakin löytyy. Tyttöystävän lisäksi Tuomista liikuttavat opinnot. Hän opiskelee Gradiassa matkailualaa ja suorittaa lisäksi myös lukion oppimäärän sekä ohessa ylioppilastutkinnon. Opiskelu kotipaikkakunnalla on mahdollistanut myös koulun urheiluvalmennustiimissä olemisen.

– Se on ollut todella hyvä, että olen päässyt urheiluvalmennukseen. Eipähän tarvitse itsekseen mennä kuulokkeet päässä, vaan yhteistä puhuttavaa riittää, Tuominen naurahtaa.

Esikuvia moottoriurheilussa kysyttäessä Tuominen kurkistaa rohkeasti naapurimaahan. Suurin idoli on Norjan Anders Bakkerud, joka on tällä hetkellä toisena rallicrossin SuperCar-luokassa.

– Ja kyllähän Jämsästäkin on tullut viime vuosina todella hyviä ajajia, joten kyllä täältä vielä yksi ainakin tulee, Tuominen sanoo päättäväisesti hymyillen.