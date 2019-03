Ratamestari luottaa Äänekosken SM-latujen kestävän viikonlopun kilpailut

Viikonloppuna Äänekoskella järjestettävien SM-hiihtojen ratamestari Taisto Viikin mukaan kisajärjestäjillä on varastossa runsaasti tykkilunta ja luonnonlunta, mutta ratamestari ei usko näille tulevan käyttöä.

– Tilanne on aika hyvä. Tykkilunta on nyt ladun alla, ja säätiedotus on luvannut yökylmää. Ladun pohja on huippukunnossa, Viik kertoi maanantaina puhelimitse STT:lle.

Säätiedotuksissa on luvattu viikonlopulle lähes kymmenen asteen päivälämpötilaa Äänekoskelle, mutta tällä hetkellä lumikerros laduilla on paksu.

– Seurataan tietysti tilannetta pitkin viikkoa, mutta nyt näyttää hyvälle. Perjantaina päivällä on muutama aste lämmintä.

Latujen pitäisi kestää kolmen päivän kilpailurasitus perjantaista sunnuntaihin.

SM-hiihdoissa käytettävä pisin lenkki on viiden kilometrin mittainen. Sprinteissä käytetään lyhyempää latua. Kisajärjestäjällä on suunnitelmat latujen lyhentämisestä, mutta hyvän lumitilanteen vuoksi näille suunnitelmille ei uskota tulevan käyttöä.

Huonon sään vaikutuksien torjuntaan riittää muitakin keinoja.

– Suolaus on viimeinen vaihtoehto, jos keli menee huonoksi. Suolauksellakaan en usko olevan tarvetta, Viik sanoi ja viittasi keinoon, jolla sohjoisia latuja voisi pitää hiihdettävässä kunnossa.