Kun ratsastaja Nelly Loukiala valmistautui viime talvena ensimmäiseen kunnolliseen kilpailukauteensa, ei hän osannut arvata tulevaa. Heinäkuussa Loukialalle ja hänen hevoselleen Trú frá Skáneylle kävi yllättäen kutsu askellajiratsastuksen elokuisiin MM-kisoihin Saksaan, vaikka takana olivat vasta ensimmäiset SM-kisat.

– Minulle sanottiin, että jos se juoksee tuolla varmuudella noita aikoja, niin olisi paikka tarjolla. Nyt sitten sinne lähdetään, sanoo 20-vuotias Loukiala.

Loukiala löysi islanninhevoset jo kuusivuotiaana, kun naapuriin Puuppolassa tuli islanninhevostalli. Sitä ennen hän oli ratsastanut jo muilla hevosilla, mutta islanninhevoset veivät sydämen. Eikä paluuta ollut.

Liinaharjainen Trú on ulospäin rauhallinen ja Loukialan mukaan erittäin kiltti hoidettaessa, mutta islanninhevosesta löytyy nopeasti toinenkin puoli.

– Siitä ei ikinä uskoisi, että se juoksee niinkin kovaa passia, sanoo Loukiala.

Ratsukko kilpailee nopeuskilpailuissa passissa, joka on töltin ohella toinen islanninhevosille ominaisista askellajeista. Liitopassi, jota kutsutaan raviurheilussa myös peitsiksi, on kaksitahtinen askellaji, jossa hevosen saman puolen jalat nousevat ja laskevat yhtä aikaa.

Passin harjoitteleminen on usein haastavaa sekä ratsastajalle että hevoselle, mutta Trún tapauksessa kävi toisin päin.

– Aluksi se meni pelkkää passia ja sotki sitä myös muihin askellajeihin. Sitä se on mennyt mitä vauhtia vain ja missä vain. Passi on varmaan ainoa, mitä se on mennyt nuorena, sanoo Loukiala ja naurahtaa.

Ratsukon yhteinen tarina alkoi noin neljä vuotta sitten Islannissa, missä Loukiala vietti kaksi kesää tehden töitä islanninhevostallilla.

Tallilta tarttui mukaan paljon ratsastusoppeja ja hyviä kokemuksia, mutta myös oma hevonen. Trú frá Skáney oli koulutettu hyvin, mutta sillä oli ratsastettu vain vähän. Loukiala onkin saanut työstää hevosensa kisakuntoon lähes alusta saakka.

Loukialaa valmentaa Sirpa Brumpton, jonka kanssa tapaamisia järjestyy yleensä kaksi kertaa syksyllä ja kolme kertaa keväällä. Valmennustyö tapahtuu osin etänä.

– Yleensä treenaamme silloin muita askellajeja kuin passia. Sitä tulee mentyä sitten kesällä.

Ratsukon tämänhetkinen bravuuri on 250 metrin passijuoksu, jossa kisataan puhtaasti nopeudesta. Nopeuskilpailu alkaa kopista, joka muistuttaa laukkakilpailun lähtökoppia. Ajanoton alkamisen jälkeen ratsastajalla on ensimmäiset 50 metriä aikaa saada hevonen siirtymään mahdollisimman nopeasti passiin.

– 200 metriä mennään sitten niin kovaa passia kuin hevosesta lähtee, Loukiala selvittää.

Loukialan ajatuksena oli alun perin hakea menestystä eri askellajeja esittelevässä viisikäynnissä, mutta hevonen päätti toisin.

– Sillä on niin räjähtävä lähtö ja se juoksee niin kovaa.

Suomenmestaruuskisoissa ratsukko passasi 250 metrin matkan aikaan 23,92 sekuntia ja voitti nuorten sarjan kultaa. Lisäksi ratsukko sai nuorissa hopeaa viisikäynnissä ja pronssia lentävän lähdön speedpassissa.

MM-kisoissa Loukiala ja Trú aikovat pitää hauskaa ja katsoa, mihin oma taso uran ensimmäisissä arvokisoissa riittää. Passiratsastajia on Suomessa melko vähän, mutta laji on suuri erityisesti Pohjois-Euroopassa. Suuria maita ovat Islannin lisäksi muut Pohjoismaat ja Saksa.

Ensi kesänä ratsukon tavoite on Pohjoismaiden mestaruuskisoissa, jotka näillä näkymin järjestetään Suomessa Ypäjällä, kunhan kisapaikka tulee valmiiksi.

– Ne ovat ne kisat, mihin olin alun perin ajatellutkin tähdätä. Nyt nämä MM-kisat tulivatkin tähän väliin, Loukiala sanoo.