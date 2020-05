Raviohjastajan arki kiireistä poikkeusoloissakin – "Rahat on loppu, mutta työt ei"

Ravikilpailut ovat olleet tauolla liki kaksi kuukautta koronaepidemian takia, mutta ohjastaja Antti Teivaisella on riittänyt puuhaa tauosta huolimatta.

Nurmijärvellä asuva Teivainen on tehnyt pitkää päivää tallillaan. Pian konkariohjastaja pääsee kokemaan jälleen myös kisahuumaa, kun ravikilpailut Suomessa jatkuvat 1. kesäkuuta.

– Iltapäivällä ja iltasella on ollut outo tunne, kun on tottunut joka iltapäivä lähtemään raveihin. Mutta nyt on tullut puuhasteltua muuta kotona. Olen yrittänyt pitää tallin nurkkia, rataa ja muuta pihaa kunnossa, Teivainen sanoi perjantaina Vermon raviradalla.

– Kilvanajoon alkaa kyllä olla jo hinku. Onneksi pian päästään taas rytmiin, ja arki alkaa rullata normaalisti. Tästä nauttivat niin kuskit kuin hevosetkin.

Vihdissä talliaan pitävä Pekka Korpi yhtyy Teivaisen näkemyksiin. Tallityössä saa kulumaan vaikka koko päivän.

– Pitkää päivää on saanut tehdä. Rahat on loppu, mutta työt ei, huippuravurinsa Mascate Matchin Vermon soralle tuonut Korpi letkautti.

Vermon rata sai uuden ilmeen

Perjantaina Teivainen, Korpi, Emma Väre ja Pinja Lännenpää pääsivät ensimmäisinä raviurheilijoina testaamaan Vermon radan uusitun kaviouran. Vermossa eli Suomen pääraviradalla ei ole ennen tehty vastaavanlaista kunnostusta.

Tositoimiin huippuohjastajat pääsevät jo ensi viikolla, sillä 18.–27. toukokuuta järjestetään kuusi testikilpailua eri puolilla Suomea. Kilpailuilla halutaan varmistaa hevosten hyvinvointi ja rajoitustoimien riittävyys, eikä niihin voi osallistua kuin enintään kymmenen hevosta lähtöä kohden.

Yli 7 900 voittoa urallaan ohjastaneen Teivaisen mukaan kisatauko ei ole vaikuttanut hevosten arkeen ja terveyteen, vaan niiden kanssa on noudatettu tavanomaisia harjoittelurutiineja.

– Hevoset ovat valjaissa viisi kertaa viikossa, ja kaksi kertaa viikossa pidetään kovemmat intervallipäivät. Viikonloppuna hevoset ovat saaneet huilata, Teivainen kuvaili harjoitusviikkoa.

Finlandia-ajo syyskuussa

Vermossa koronavirustauko on pystytty hyödyntämään kunnostustöissä, mutta tauko on jättänyt loven myös raviradan liiketoimintaan. Vermon kilpailupäällikköä Miika Lähdeniemeä helpottaa normaaliin arkeen palaaminen. Vielä ei ole kuitenkaan tiedossa, milloin ja missä mittakaavassa yleisö pääsee paikan päälle raveihin.

– Kun nyt päästään jatkamaan kilpailutoimintaa, ja kun yleisö jossain kohtaa pääsee paikan päälle, niin eiköhän tästä selvitä, Lähdeniemi sanoi.

Ruotsissa kilpailuja on järjestetty koronavirustilanteesta huolimatta ilman yleisöä. Lähdeniemen mielestä Suomen raviväki toimi kuitenkin oikein, kun se ei ottanut länsinaapurista mallia, vaan noudatti hallituksen linjauksia.

Vermo pääsi kertomaan rataremontin ohessa muitakin hyviä uutisia, sillä radan vuotuiselle huippukilpailulle Finlandia-ajolle löydettiin uusi ajankohta. Alun perin äitienpäiväviikonlopulle kaavailtu kilpailu järjestetään 4. syyskuuta.