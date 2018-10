Real Madrid sai vihdoin ennätysputken poikki – katastrofitappio tuli silti

Jalkapallojätti Real Madridin kehno alkukausi Espanjan liigassa sai jatkoa kotitappiolla Levantelle, ja samalla seurahistoriaan kirjattiin epämiellyttävä ennätys. Kun Real oli maalitta ottelun 56. minuutilla, syntyi seuraennätys peräkkäisissä maalittomissa minuuteissa. Lukema oli 465 minuuttia, ja huhtikuulta 1985 peräisin ollut ennätys jäi historiaan.

Jose Luis Moralesin maali ja Roger Martin rangaistuspotkuosuma veivät Levanten karkumatkalle jo ensimmäisen 13 minuutin aikana. Real sai vihdoin maalin ottelun 72. minuutilla Marcelon osuessa eli ankea seuraennätys jäi lopulta 481 minuuttiin. Toista maalia ei Real ikinä tehnyt, ja näin madridilaisille tuli kolmas tappio pelaamistaan yhdeksästä liigapelistä.

Realilla on eroa sarjakärki Alavesiin kolme pistettä. Illan myöhäispelissä kohtaavat puolestaan sarjakakkonen Sevilla sekä -kolmonen Barcelona. Ennen tuota kamppailua Sevillalla on eroa Realiin kaksi pistettä ja Barcelonalla piste. Myös tänään Villarrealin kohtaava Atletico Madrid on pisteen edellä Realia ennen omaa peliään.