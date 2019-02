Kahdeksan tappiottoman ottelun putkessa seilannut jalkapallojätti Real Madrid koki shokkitappion Espanjan jalkapalloliigassa, kun Girona haki 2–1-voiton Realin vieraana. Sarjan 15. sijalle noussut Girona oli voittanut liigassa viimeksi 25. marraskuuta.

Ensimmäisen puoliajan jälkeen tappiolla ollut Girona kiri kotijoukkueen ohi toisella puoliskolla Christian Stuanin ja Portun maaleilla. Madridilaisten turhautunut kapteeni Sergio Ramos hölmöili itsensä suihkuun toisella keltaisella kortilla ottelun lisäajalla.

Kolmantena sarjassa oleva Real Madrid on yhdeksän pistettä jäljessä sarjakärki Barcelonaa, joka on matkalla jälleen yhteen Espanjan jalkapallomestaruuteen. Toisena oleva Atletico Madrid on jäänyt kärjestä seitsemän pistettä.

Barcelona on voittanut seitsemän Espanjan mestaruutta kymmenen viime kauden aikana.