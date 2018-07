Real Madridin päävalmentaja odottaa Balen täyttävän Ronaldon jättämän aukon

Jalkapallon espanjalaisjätti Real Madridin päävalmentaja Julen Lopeteguilla on tehtävä hyökkääjä Gareth Balelle. Lopeteguin mukaan Bale voisi olla pelaaja, joka täyttää supertähti Cristiano Ronaldon jättämän aukon, kertoo BBC.

Viime kaudella Bale joutui usein aloittamaan pelit vaihtopenkin puolella, kun silloiselta päävalmentaja Zinedine Zidanelta ei riittänyt luottoa walesilaiselle. Bale aloitti vaihtopenkillä esimerkiksi Mestarien liigan finaalin, jonka ratkaisijaksi hän lopulta nousi toisen jakson maaleillaan.

Ronaldon siirryttyä Juventukseen Balelle on tarjoilla aiempaa enemmän peliaikaa.

– Gareth on iloinen, että voi pelata Real Madridille, Lopetegui sanoi BBC:n mukaan.

Lopetegui ruoti pelaajatilannettaan lehdistötilaisuudessa, joka järjestettiin ennen Miamissa pelattavaa Real Madridin ja Manchester Unitedin välistä ystävyysottelua. Samalla valmentaja vaiensi huhut, jotka olivat viemässä Balea takaisin Englannin Valioliigaan.

– Tämä on hänelle fantastinen mahdollisuus näyttää lahjakkuuttaan. Hän on tyytyväinen tavoitteeseemme, ja tämä on meidän jännittävän polun alku, Lopetegui pohdiskeli.

"Bale on loistava pelaaja"

Bale, 29, siirtyi Real Madridiin vuonna 2013. Hän on voittanut Mestarien liigan seuran riveissä jo neljästi, mutta monen muun pelaajan tavoin jäi Ronaldon varjoon.

– Cristiano Ronaldo on yksi Real Madridin lähihistorian tärkeimmistä pelaajista. Hän ilmaisi halunsa lähteä ja hyväksyimme sen. Gareth Bale on loistava pelaaja. Hänellä on monia ominaisuuksia, joilla hän voi auttaa täyttämään Ronaldon jättämän aukon, Lopetegui jatkoi.

Lopeteguin mukaan Bale on tehnyt harjoituksissa paljon töitä ranskalaishyökkääjä Karim Benzeman kanssa.

– Jos tämä on joukkue, jolla joudun aloittamaan kauden, olen onnellinen mies, pelaajistoonsa tyytyväinen Lopetegui tuumi. BBC:n mukaan.