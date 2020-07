Red Bull -insinööri povaa Hungaroringin mutkaisen radan sopivan tallille Itävaltaa paremmin

Red Bullista povattiin jälleen Mercedeksen suurinta haastajaa, kun formula ykkösten kausi alkoi pitkän odotuksen jälkeen Itävallassa. Tallin otteet Itävallan Spielbergissä käydyissä kahdessa avauskilpailussa kalpenivat kuitenkin selvästi Mercedekselle.

Red Bull -leirissä katseet on käännetty tiukasti ensi viikonloppuna Unkarin Hungaroringillä kaasuteltavaan kolmanteen kisaan. Itävallan pitkillä suorilla Mercedes pääsi määräämään tahdin, mutta Red Bullilla uskotaan Unkarin mutkaisemman radan sopivan tallin autoille paremmin.

Hungaroringin rata tunnetaan yhtenä F1-kalenterin hitaimmista.

– Unkari on erilainen rata. Siellä on yksi triviaali suora ja paljon kiemurtelevia osia. Mutkien nopeus on matalampi kuin Itävallassa, Red Bullin pääinsinööri Paul Monaghan sanoi Autosportin mukaan.

– Vaihteleva sää ei myöskään vaikuta yhtä paljon Unkarissa kuin Alpeilla. Unkarissa on yleensä melko tuulista, joten se tarjoaa erilaisen haasteen. Saatamme olla parempia siellä.

Kauden ensimmäisen kisan Itävallassa voitti Mercedeksen Valtteri Bottas, viime viikonlopun toisen kisan voittoon kaasutteli suomalaista ennen tallikaveri Lewis Hamilton. Red Bullin Max Verstappen oli edellisessä kisassa kolmas ja Alexander Albon neljäs, mutta ensimmäisessä kisassa kaksikko keskeytti.

Unkarin gp:n jälkeen F1-kalenterissa on vuorossa kaksi kilpailua Britannian Silverstonessa.