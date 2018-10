Reiluus vastaan reiluus – Kiistely naisten urheilun osallistumisoikeuden rajaamisesta jatkuu vielä pitkään

Sara Kuivisto on Suomen paras 800 metrin naisjuoksija, kolminkertainen Suomen mestari, mutta aikuisten arvokisoissa hän ei ole edennyt EM-kisojen alkueriä pitemmälle. Mutta heinäkuussa 2014 Kuivisto kiri Kuortaneen Eliittikisojen 800 metrin kolmanneksi ajalla 2.07,92 ja otti todella kovan päänahan: olympiavoittaja ja tuolloin kaksinkertainen maailmanmestari Caster Semenya jäi Kuiviston taakse ajalla 2.09,44.

– Casterilla oli silloin kai lääkitys päällä. Hän oli erinäköinenkin, Kuivisto muistelee.

Lääkityksellä Kuivisto viittaa siihen, että 2011–2015 naisyleisurheilussa oli voimassa testosteroniraja, jonka perusteella Semenyan on uskottu joutuneen pudottamaan testosteroniarvojaan lääkityksellä.

Tuo sääntö kaatui kuitenkin Urheilun välitystuomioistuimessa CASissa heinäkuussa 2015. Samana kesänä Semenya karsiutui 800 metrin välierissä Pekingin MM-kisoissa. Seuraavana vuonna testosteronirajaa ei enää ollut, ja Semenya juoksi Riossa olympiakultaa yli 14 sekuntia paremmalla ajalla kuin Kuortaneella.

Olympiahopealle juoksi Francine Niyonsaba ja pronssille Margaret Nyairera Wambui. Molempia on julkisuudessa epäilty hyperandrogeenisiksi naisiksi, joilla on korkeat testosteroniarvot.

– Olihan se rehellisesti vähän huvittavan näköistä. Näytti siltä kuin naisten kisa olisi juostu siellä takana ja edellä olisivat olleet muut, Kuivisto sanoo Rion olympiafinaalista.

IAAF:n testosteronirajan piti tulla uudelleen käyttöön marraskuussa, mutta IAAF lykkäsi käyttöönottoa, koska Semenya on valittanut asiasta CASiin. Päätöstä odotetaan viimeistään maaliskuussa.

Kuivisto kannattaa testosteronirajaa.

– Se on minusta reilu peli, koska se hyöty on niin hirvittävä. Eivät nämä urheilijat ole tehneet mitään väärää, mutta minusta raja on oikeutettu ja perusteltu.

Reilua peliä

Reilua peliä vaatii myös Caster Semenya.

– Haluan juosta luonnollisesti, siten kuin olen syntynyt. Ei ole reilua, että minun käsketään muuttua. Ei ole reilua, että ihmiset kyseenalaistavat kuka olen. Olen nainen ja olen nopea, Semenya sanoi jättäessään valituksensa CASiin.

Semenyalla on näkyviä tukijoita. Human Rights Watch otti kantaa testosteronirajoja vastaan. Naisurheiluaktivisti ja entinen tennispelaaja Billie Jean King luovutti Semenyalle Wilma Rudolph -palkinnon ja ilmoitti tukevansa Semenyaa.

Molemmat puolet vetoavat tasa-arvoon. Testosteronirajan kannattajat katsovat, ettei kilpailu ole tasapuolista, jos korkeiden testosteroniarvojen urheilijat saavat rajoituksitta kilpailla naisten sarjassa.

Testosteronirajan vastustajat vetoavat siihen, että kaikilla naisilla pitää olla tasavertainen oikeus osallistua urheiluun muuttamatta kehonsa hormonitoimintaa.

Varmaa on kuitenkin, että jos erillistä naisten sarjaa ei olisi, yleisurheilun arvokisoissa ei kilpailisi yhtäkään naista. Semenya juoksi vuoden 2017 naisten sarjan nopeimman ajan 800 metrillä, 1.55,16. Tilastoissa on samalta vuodelta yli 12 000 nopeampaa miesten juoksemaa aikaa.

Jos naisten urheilusarjat halutaan säilyttää, osallistumisoikeutta pitää siis jotenkin rajata.

Aikoinaan naisurheilijoiden piti riisuutua asiantuntijaraadin edessä, sitten edettiin kromosomitestaukseen. Kumpikin menetelmä hylättiin ongelmallisena. Kiistely on jatkunut vuosikymmeniä, eikä se taatusti lopu CASin seuraavaan päätökseen.