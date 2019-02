Rene Rinnekangas eteni mutkien kautta slopestylen MM-finaaliin Park Cityssä – "Kova luotto oli omaan tekemiseen"

Rene Rinnekangas on selviytynyt slopestylen finaaliin lumilautailun MM-kisoissa Yhdysvalloissa.

Karsintojen kuusi parasta pääsi suoraan finaaliin. Rinnekangas oli karsintojen ensimmäinen, joka ei saanut suoraa jatkopaikkaa, ja joutui hakemaan paikkaa loppukilpailuun semifinaalin kautta. Semifinaalissa hän oli kolmas, kun neljä parasta pääsi finaaliin.

Rinnekangas kaatui semifinaalin ensimmäisessä laskussaan, mutta sai toisestaan pisteet 78,50.

Aamun aurinkoinen sää muuttui karsintoihin mennessä pilviseksi, ja harmaa ja tuulinen sää teki kisan laskijoille haastavaksi.

– Kyllä tämä hyvältä tuntuu. Ensin hypättiin semeihin ja semeistä finaaliin niin erittäin hyvälle, Rinnekangas sanoi Lumilautailuliiton tiedotteessa.

– Joka kisassa saa ihan alas asti laskea, että kyllä se piti laittaa kaikki peliin jo ihan karsinnoissa: kova on taso nykyään. Hieman oli tänään vaikea nähdä, mutta hyvät maalit oli ländissä ja lippuja lähdössä. Aina voisi parempi olla, mutta ihan ok. Kova luotto oli omaan tekemiseen. Sen verran on tullut temppuja harjoiteltua, että kun hyvän fiiliksen saa kohdilleen niin kyllä ne menee.

Kymmenen miehen loppukilpailu lasketaan Park Cityssä Utahissa Suomen aikaa sunnuntai-iltana.

– Finaaliin lähdetään täysiä. Katsotaan millainen keli on, mutta innolla mennään niitä kohti, sanoi Rinnekangas.

Rukajärvi: Pienestä oli kiinni

Roope Tonteri oli ensimmäinen semifinaalin ulkopuolelle jäänyt laskija. Hän sai avauslaskustaan kelvolliset pisteet, mutta ei pystynyt enää parantamaan toisellaan. Lopputulokseksi tuli 17:s sija.

– Tuo nyt oli tuollaista rimpuilua taas. Tuulee ja flättivalo, niin ei se hyvältä tunnu. Aikainen aamu oli ja nopea rata, mutta treenien aikaan tuuli yltyi, eikä tiennyt, tuliko vauhtia vai ei. Se oli sellaista lottoamista. Näistä kisoista ei henkilökohtaisesti jäänyt juuri mitään käteen, Tonteri totesi.

MM-ensikertalainen Aleksi Nevakivi oli karsinnoissa 21:s.

Vuoden 2011 maailmanmestari Enni Rukajärvi putosi naisten finaalista. Hän oli karsintojen kymmenes, kun kahdeksan parasta pääsi finaaliin.

Rukajärvi kaatui ensimmäisen laskunsa viimeisen hypyn. Toinen lasku onnistui muuten loistavasti, mutta frontside 720 -hypyn alastulossa hän pyöri ylimääräisiä asteita lumella. Hän sai laskustaan pisteet 69,50, mikä jäi vajaat yhdeksän pistettä jatkopaikasta.

– Olisi ollut kiva laittaa puhdas lasku päälle, että siinä mielessä harmittaa. Vähän haastava keli oli, vaikea oli nähdä mitään ja tuuleskeli myös, Rukajärvi kommentoi.

– Pienestä oli tällä kertaa kiinni.