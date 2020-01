Rene Rinnekangas lautaili big airin neljänneksi X Gamesissa Yhdysvaltain Aspenissa – "Nyt oli parempi boogie"

Lumilautailija Rene Rinnekangas sijoittui neljänneksi big airissa ja kahdeksanneksi slopestylessa Yhdysvaltain Aspenissa järjestetyissä X Games -kutsukilpailuissa.

– Aikamoinen päivä on takana: on sekä ylä- että alamäkiä ollut matkassa. Aamupäivällä oma päälaji slopestyle ei mennyt niin nappiin, mutta nyt illalla oli parempi boogie. Vähän oli hankaluuksia slopestylessä jostain syystä. Yhden laskun sain pystyyn, mistä olen tyytyväinen, mutta siinä oli tarkoitus saada useampi rani pystyyn. Aina ei voi voittaa. Vähän oli pilvinen sää, mikä totta kai vaikuttaa vähän näkemiseen, mutta kyllä se aina itse kuljettajassa on vika loppujen lopuksi, Rinnekangas kertasi tiedotteessa.

Slopestylen voitti kanadalainen Darcy Sharpe. Hopealle ylsi Norjan Mons Röisland, ja pronssia sai yhdysvaltalainen Red Gerard.