Rene Rinnekangas levittää iloa – nyt jo olympialumillakin

– Äärimmäisen positiivinen.

Rene Rinnekangas kuuntelee maajoukkuekaveri Kalle Järvilehdon kuvausta ja nauraa. Kaikkia ympärillä oleviakin alkaa naurattaa. Sellaista äärimmäisen positiiviset ihmiset saavat aikaan ympärillään.

Suomen lumilautailumaajoukkueen kuopus Rinnekangas on varsin rennoissa lumilautapiireissäkin aika lailla oma lukunsa, sen myöntävät muutkin. Jo minuuttikin nauravan nuorukaisen vieressä riittää kyynisemmällekin siihen, että mieli on yhtäkkiä, no, ainakin positiivisempi kuin hetkeä aiemmin.

Vaikutus tuntuu joukkueessakin. Ensimmäisiin olympiakisoihinsa suuntaava, syyskuussa 18 vuotta täyttänyt Rinnekangas täyttää päävalmentaja Antti Koskisen mukaan paikkansa joukossa paitsi urheilullisesti myös piristävästi.

– Etenkin Reneen henkilöityvä nuoruuden into, se on ihan omiaan kokeneidenkin joukkoon. Tuo ihan uutta virtaa vanhempiinkin jääriin, kuten itsekin sanovat, Koskinen sanoi viikonloppuna joukkueen lähtiessä olympialaisiin valmistavalle leirille.

Iisalmelaisen Rinnekankaan mukaan parasta maajoukkueessa ovatkin "hauskat reissut hyvällä porukalla". Nyt menossa on sitten nuoren uran toistaiseksi suurin reissu: olympialaisiin Etelä-Korean Pyeongchangiin.

– On iso kunnia, että tuli valituksi, Rinnekangas vakavoituu.

Hymy leviää kuitenkin heti takaisin.

– Huikeelta tuntuu. Törkeän hyvä fiilis.

Onko perhosia kuitenkin vatsassa, kun Pyeongchangissa aloitetaan ensin slopestylellä (10.–11. helmikuuta) ja jatketaan sitten big airilla (21. ja 24. helmikuuta)?

– Onhan se iso tilanne. Olympiakisat. Täytyy kuitenkin koettaa ajatella, että tässä on yksi kisa muiden joukossa. Tärkeä kisa, muttei kuitenkaan turhan stressin arvoinen. Ja jännitystä, sitä nyt voi aina olla mukana, Rinnekangas ennakoi tulevien viikkojen tunnelmia.

Aina vain isommin - ja tyylikkäämmin

Rinnekankaan matka Koreaan sai lisäpotkua kolmisen viikkoa sitten, kun Yhdysvaltain Snowmassissa kisatussa slopestylessä tuli uran toistaiseksi paras maailmancup-sijoitus. Rinnekangas taiteili varsin kovassa seurassa neljänneksi.

– En kuitenkaan saanut ihan ykköslaskua siellä päälle. Parannettavaa on aina, että pääsisi isommin – ja tyylikkäämmin, Rinnekangas miettii.

Olympialumilla on todellakin päästävä isommin ja tyylikkäämmin kuin koskaan aiemmin, jos huipputaistoon mielii. Rinnekankaalla on jo ajatusta, kuinka tuohon yltäisi.

– Yritetään saada kisoihin se positiivinen fiilis. Se tunne, miksi lajin aikoinaan aloitti, eli hauskuus.

– Ei mennä veren maku suussa.

Ajatus päättyy nauruun. Ei ole ihan vaikea kuvitella, että tuohon tavoitteeseen ilopilleri kisoissa myös yltää.