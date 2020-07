Rentouttava jammailu rumpusetin takana vaihtuu 100 metrin rypistykseen

Pikajuoksija Samuel Purola, 20, ehti kevään aikana mukavan harrastuksensa rumpujen soittamisen pariin normaalia kevättä ahkerammin, koska ulkomaanleirit putosivat pois kalenterista. Rumpukapulat ovat pysyneet käsissä myös kesällä silloin, kun Purolalla on ollut aikaa harrastukselleen. Tällä viikolla rentouttava jammailu rummuilla vaihtuu tiukkaan 100 metrin rypistykseen juoksuradalla.

Miesten 100 metrin kilpailu on yksi odotetuimmista, kun yleisurheilijat mittelevät keskiviikkona Lahden gp-kilpailuissa. Purolalle kilpailu on kauden ensimmäinen 100 metrillä.

– Minulla on todella odottavat fiilikset. Kunnon pitäisi olla hyvä, koska treeneissä on kulkenut, Purola paalutti STT:lle puhelimitse tiistaina.

– Tietynlainen jännitys ja odotus on ilmassa. Ensimmäinen satasen startti on nollamittari. Sen jälkeen aikaa lähdetään parantamaan sadasosa kerrallaan.

Millaista aikaa keskiviikkona voisi sitten odottaa, ja mihin Purola olisi tyytyväinen?

– Alle 10,40 aikaan voin olla tyytyväinen. Silloin mennään kovaa kyytiä. Harjoituksissa on ollut hyvä pöhinä. "Samppa" on vierellä, joten siellä on kovia menijöitä, Purola mainitsee kilpakumppani Samuli Samuelssonin.

Kauden kotimainen kärkiaika vaatisi ennätysvauhtia

Samuelsson juoksi viime viikolla Jyväskylässä 100 metrin kauden kotimaisen kärkiajan ja ennätyksensä 10,28. Purolan ennätys 10,31 on kolmen vuoden takaa, joten kauden kotimainen kärkiaika vaatisi ennätysparannusta. Purola ei pistäisi pahakseen, jos ennätys syntyisi, mutta nuorukainen suhtautuu maltillisesti kauden ensimmäiseen satasen starttiinsa.

Kaksi viikkoa sitten 200 metriä kulki Purolalta aikaan 21,04, jolla hän oli vikkelin Oulussa järjestetyssä kilpailussa.

– Verryttelyissä tuntui hyvälle, mutta sitten kilpailussa oli huonoa tuuri. Otimme lämmittelyvaatteet pois ja seisoimme viitisen minuuttia teknisen vian vuoksi, Purola mainitsi tuulimittariin tulleen ongelman.

– Odotellessa ehti kylmettyä. Keskiviikolle on luvattu ilmeisesti ihan hyviä kelejä, Purola toivoi.

Entä se musiikki, millaisten tyylien tahtiin Purola jammailee rummuillaan?

– Laidasta laitaan. Panen taustamusiikkia soimaan ja soitan mukana. Joskus keksin myös omia juttuja ja improvisoin.

Juoksuradalla riittää vilskettä

Lahdessa muita lajeja ovat esimerkiksi Annimari Kortteen, Nooralotta Nezirin ja Reetta Hurskeen tähdittämä naisten 100 metrin aitajuoksu ja miesten sekä naisten 3 000 metrin estejuoksut. Miesten kilvassa Topi Raitaselle ja naisten kilvassa Camilla Richardssonille startti on kesän ensimmäinen 3 000 metrin estejuoksussa.

– Tarkkaa tavoitetta ei ole lyöty lukkoon, mutta jos hyvällä viimeisellä 1 000 metrillä pystyisi alle 8.25:n aikaan, se olisi hyvin kesän ensimmäiseen estekisaan, Raitasen valmentaja Janne Ukonmaanaho tuumi Urheiluliiton verkkosivuilla.