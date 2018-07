Richardsson karkasi kepeästi estemestaruuteen

Camilla Richardsson latisti estejuoksun odotetun kaksinkamppailun ylivoimallaan. Richardsson ratkaisi 3 000 metrin estejuoksun hyvissä ajoin ja kelasi tyynesti toiseen perättäiseen estemestaruuteen ja yhteensä kolmanteen SM-kultaansa.

Richardssonin voittoaika 9.51,46 Jyväskylän Kalevan kisoissa oli hänelle keskinkertainen. Uran ensimmäinen voitto lajin SE-naisesta Sandra Erikssonista heltisi silti yli puolen minuutin erolla.

– Pitää muistaa, että Sandran kapasiteetti on varmasti paljon parempi. Hän vain ei ole juossut esteitä lähes kahteen vuoteen, ja se vaikuttaa. Esteet on ihan eri juttu kuin sileät matkat, Richardsson muistutti.

Richardsson ennakoi, että Eriksson pitäisi juoksussa vauhtia. Hän odotti vetoapua hyvään loppuaikaan, mutta alkuvauhti oli hidas ja loppuajasta tuli Richarssonin uran kuudenneksi paras.

Oma ennätys säilyi kymmenen sekunnin turvin.

– Jos ajatellaan Berliinin EM-kisoja, tämä loppuaika ei kerro oikeastaan mitään. Parasta juoksussa oli hyvä toinen kilometri, kiihtyvä vauhti ja loppuun asti hyvin toiminut tekniikka, Richardsson tiivisti kilpailun annin.

Alppil

eiri onnistui suunnitellusti

Vasa Idrottssällskapia edustava Richardsson joutui hellimään vasenta jalkapöytäänsä jääpussilla kilpailun jälkeen. Jalka tärähti alastulossa vesiesteeltä viimeistä edellisellä kierroksella.

– Ei mitään vakavaa. Tämä on vain varotoimi, Richardsson rauhoitteli.

Juoksija kertoi kaiken muunkin olevan kunnossa. Hän palasi keskiviikkoiltana Suomeen uransa parhaalta korkean paikan leiriltä Sveitsin St. Moritzissa. Sen perusteella hän tuntee olevansa ennätyskunnossa kolme viikkoa ennen kauden päätavoitetta.

– Tiesin, että olen leirin jäljiltä hyvässä kunnossa, mutta heti leirin jälkeen on aina vaikea sanoa, miten juoksu kulkee, Richardsson kertoi.

– Kuuma kelikin tuntui tänään aika raskaalta, kun korkean paikan leirillä lämpöä oli vain noin 15 astetta.

Keskisalon juonilla Berliiniin

Hyväntuulisen ja kuntoonsa luottavan Richardssonin kausi jatkuu viikon kuluttua Lapinlahdella. Ohjelmassa on 3 000 metrin kilpailu ilman esteitä.

Alkukaudesta Richardsson on kohentanut ennätyksiään 3 000 ja 10 000 metrillä. Viime vuonna juostu este-ennätys 9.41,73 on säilynyt ennallaan, mutta onnistuneen leirin ja tuoreen Suomen mestaruuden perusteella Richardsson tietää, että hän on valmis EM-kisoihin.

– Olen oikealla tiellä, Richardsson kertoi tyytyväisenä.

EM-kisojen viimeistelyharjoitukset Richardsson tekee valmentajansa, estejuoksun Euroopan mestarin Jukka Keskisalon ohjein Joensuussa.