Ringostarr Treb voitti Elitloppetin, Nadal Broline kolmas

Italialainen Ringostarr Treb voitti Elitloppet-finaalin varmasti sunnuntaina Solvallassa. Suomalainen Heli Tarrimaa on voittajahevosen hoitaja. Nadal Broline toi kolmossijan Suomeen.

Ensimmäinen karsinta oli skandaalinkäryinen. Lähtökiihdytystä uusittiin useamman kerran, ja varsinkin suursuosikki Bold Eagle kävi kuumana. Ranskalaishevosen mahdollisuudet menivät avauskaarteen laukkaan. Harmistunut omistaja Pierre Pilarski ilmoitti, ettei Bold Eaglea enää nähdä Elitloppetissa.

Björn Goopin Dreammoko aiheutti yhden uusinnan, mutta hyväksytyssä lähdössä se paineli keulaan. Norjalainen Lionel juoksi kärkihevosen rinnalla ja eteni varmasti ykköseksi. Dreammoko kesti kakkoseksi, ja Jorma Kontion tarkasti ajama Up And Quick nousi kolmanneksi. Tanskalainen Takethem otti viimeisen finaalipaikan.

Toisessa karsinnassa johtopaikasta taisteltiin. Ringostarr Treb puolusti sisäradan paikkaa. Kari Lähdekorven omistama Pastore Bob painosti ja onnistui hakemaan keulat. Etusuoralla Ringostarr Treb kiersi uudelleen kärkeen. Wilhelm Paalin ajama Ringostarr Treb piti ykköseksi. Propulsion otti johtohevosen rinnalta kakkossijan. Nadal Broline kiri kolmanneksi.

Pastore Bob oli neljäs, ja finaaliin meni kaksi suomalaisten omistamaa hevosta.

Pastore Bob lähti finaalissa sellaisella vauhdilla, ettei johtohevosesta ollut epäselvää. 700 metriä ennen maalia Paal nosti Ringostarr Trebin voittoisaan kiriin. Propulsion eteni kakkoseksi. Nadal Broline oli erinomainen ja kiri kolmanneksi. Päivi Laakkonen-Mäkihonko on Onkel Investin takana. Pastore Bob väsyi kovaan alkuvauhtiin.

– Pastore Bob kuumeni, sillä kokeiltiin uusia päävarusteita, Lähdekorpi harmitteli.

Ringostarr Treb on todella kansainvälinen hevonen. Se on Italiassa syntynyt, ja myös omistaja on Italiasta. Valmentaja Jerry Riordan on USA:sta lähtöisin ja toiminut viisi vuotta valmentajana Ruotsissa. Ohjastaja Wim Paal on saksalainen.

– Heli Tarrimaa tekee mahtavaa työtä meidän huippuhevosten kanssa. Propulsion ja Bold Eagle ovat ehkä parempia hevosia, mutta mitään virheitä nekään eivät saa tehdä, kun Ringostarr Treb on vastassa, Riordan sanoi.

Lome Brage Elitkampenin ykkönen, Polara toinen

Norjalaisruotsalainen Lome Brage vei 300 000 kruunun voiton Elitloppet-sunnuntain kylmäveristen Elitkampenissa. Polara puolusti hienosti suomenhevosten mainetta ja otti kakkossijan.

Norjalainen Lome Brage valmentautuu nykyisin Ruotsissa Jan-Olov Perssonilla. Lome Brage singahti keulaan, ja Polara tuli rinnalle. Vauhti oli rauhallista, 21,4 ensimmäinen kierros. Erik Adielssonin ajama Lome Brage piti ykköseksi.

– Oli unelma voittaa tämä kylmäverilähtö. Lome Brage on tosi nopea ja sillä on hieno juoksutekniikka, Adielsson kehui.

Antti Tupamäen Polara taisteli urheasti ja sai kakkossijasta 150 000 kruunua. Pikkukahveli laukkasi alkumatkalla.

– Matkalla olisi ehkä pitänyt ajaa kovempaa. Lopussa ei ollut mahdollisuuksia ohitukseen. Hevonen oli hyvä, kun taakse jäi monta kovaa ravuria. Jatko on auki, Oslossa tai Killerillä kilpaillaan seuraavan kerran, tyytyväinen Tupamäki sanoi.

Elitloppet-sunnuntai alkoi suomalaisvoitolla. Santtu Raitala ajoi Mika Haapakankaan valmentaman Mr Golden Quickin 75 000 kruunun voittoon. Raitala odotteli kiriin lähtöä takajoukoissa. Antti Mykkäsen ja kumppaneiden omistama Mr Golden Quick kiri maalisuoraa kuin ohjus ja ehti varmasti ykköseksi ajalla 11,4a/1640 metriä.

– Kiirettä piti, että ehdin Vieremän lauantairaveista tänne. Mutta kyllä kannatti. Ajoin ensimmäistä kertaa Elitloppet-raveissa. Haapakankaat ovat tehneet hienoa työtä Mr Golden Quickin kanssa, Raitala kiitteli.

Nelivuotiseliitissä nähtiin tuleva Elitloppet-hevonen. Erik Adielssonin ajama Giveitgasandgo kaasutti johtopaikalta ykköseksi ajalla 09,5a/1640 metriä. Markku Niemisen valmentama Lexus Dream kesti hienosti kolmanneksi Ari Moilasen ajamana.