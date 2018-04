Ringostarr Treb voitti Olympiaravifinaalin

Jerry Riordanin valmentama, Heli Tarrimaan hoitama ja Wim Paalin ajama Ringostarr Treb ravasi ylivoimaisen voiton lauantaina Åbyssä ajetussa Olympiatravet-finaalissa. Italiassa syntynyt Ringostarr Treb vei 1,5 miljoonan kruunun ykkösen kilpailuennätyksellä 10,0a/2140 metriä.

Keulaan menijästä ei ollut epäselvyyttä. Ringostarr Treb on supernopea, se porhalsi johtoon. Suosikki Day Or Night In laukkasi heti. Maalisuoralla Wim Paal antoi menoluvan, ja Ringostarr Treb jätti muut kauaksi taakseen. Giveitgasandgo seurasi kakkoseksi. Titty Jepson täydensi Italiassa syntyneiden hevosten menestystä kirimällä kolmanneksi.

Aleksi Kytölän valmentama ja Matti Ahon Wasa Thunder otti 75 000 kruunun arvoisen kakkossijan Olympiastayern-lähdössä. Christoffer Eriksson ajoi tuloksen 14,3/3160 metriä. Suosikki Heartbreaker V.P. eteni ykköseksi.

Veijo Heiskasen tallilla työskentelevä Henna Halme muistaa Olympiatravet-viikonlopun pitkään. Perjantaina hän ajoi Bigarrån voittoon. Lauantaina Halme ohjasti Bag’s Simonin kakkoseksi V75-lähdössä.