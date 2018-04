Rinne torjui Nashvillen voittoon

Jääkiekon NHL:ssä Nashvillen Pekka Rinne on torjunut joukkueensa voittoon Coloradosta pudotuspelikierroksen toisessa osaottelussa.

Runkosarjan voittanut Nashville kaatoi Coloradon 5–4 ja johtaa nyt voitoin 2–0.

Rinne pysäytti kiekon 26 kertaa.