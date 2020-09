Robin Lod iski Minnesotalle kaksi maalia MLS-liigassa

Keskikenttäpelaaja Robin Lod heilutti verkkoa kahdesti jalkapallon Pohjois-Amerikan MLS-liigassa varhain maanantai-aamuna Suomen aikaa. Lodin maalit siivittivät Minnesotan 4–0-kotivoittoon Real Salt Lakesta. Samalla Minnesota katkaisi kolmen ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa.

Lodin ensimmäinen osuma syntyi 62. minuutilla ja toinen peliajan näyttäessä jo täyttä aikaa.

Lodin Minnesota on läntisessä konferenssissa kolmantena.

Keskikenttäpelaaja Alexander Ring tahkosi Lodin tapaan koko ottelun, kun New York City päätyi 0–0-tasapeliin vieraissa DC Unitedia vastaan. Ring on New Yorkin joukkueen kapteeni. New York on itäisessä konferenssissa seitsemäntenä.