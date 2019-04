Rockettes ja Marigold lähtevät MM-kotikisoihin kultaisin unelmin

Muodostelmaluistelussa on totuttu kultaiseen suomalaismenestykseen. Yhdeksän maailmanmestaruuden ansiosta suomalaisjoukkueet Helsinki Rockettes ja Marigold IceUnity eivät voi kilpailla kotikisoissa kuin mestaruustavoittein.

– Olemme hallitsevia mestareita ja lähdemme hakemaan kotikisoista toista peräkkäistä, Marigoldin kapteeni Camilla Sundgren julisti epäröimättä Helsingin kisojen mediatilaisuudessa torstaina.

Rockettes voitti mestaruuden viimeksi Helsingin kisoissa 2011, ja Suomen mestarina se kilpailee jälleen Suomen ykkösjoukkueena.

– Meillä on kultainen unelma, ja kotikisat sopivat meille. Olimme 2011 Suomen mestareita ja voitimme. Saamme nytkin itseluottamusta Suomen mestaruudesta. Pystymme mihin vain, jos kykenemme päihittämään Marigoldin, Rockettesin valmentaja Kaisa Arrateig totesi.

Suomalaisjoukkueiden keskinäinen kunnioitus tuli selväksi sekä valmentajien että kapteenien puheissa.

– Mukana on kolme äärimmäisen kovaa joukkuetta, Rockettesin kapteeni Nona Vihma ennakoi perjantaina alkavaa kilpailua.

Venäjän joukkue Team Paradise on Kansainvälisen luisteluliiton rankingykkönen ennen Marigoldia. Pietarilaisjoukkueen nimissä ovat myös kauden ylivoimaiset kärkipisteet 239,21.

Marigoldin kuluvan kauden kärkitulos on 229,56 ja Rockettesin 227,11 pistettä.

Ohjelma olympiaunelmista

Marigoldin Why not -lyhytohjelma on rakennettu lajin olympiahaaveisiin ja Tulivaunut-musiikkiin (Chariots of Fire).

– Kaunis musiikki herätti ajatuksia matkasta kohti olympialaisia. Uskomme edelleen siihen ja pyrimme olympialajiksi, Marigoldin valmentaja Anu Oksanen kertoi lyhytohjelman syntymisestä.

Transformers-vapaaohjelmaa Oksanen on hautonut jo pitkään.

– Vapaaohjelma oli mielessäni jo vuotta aiemmin, mutta ajankohta oli viime kevään jälkeen parempi, kun joukkueeseen tuli muutoksia. Myös lajin sääntömuutokset tukivat viime kesänä tätä ohjelmaa, Oksanen kertoi.

Sibeliuksesta Tuiskuun

Arrateig haki Rockettesin ohjelmiin voimakkaita tunteita ja myös suomalaisuutta. Lyhytohjelma luistellaan Edith Piafin tunnetuksi tekemään musiikkiin. Radio Waves -vapaaohjelmasta löytyy Sibeliuksen Valse Tristea sekä Antti Tuskua.

– Lyhytohjelma on vuoristorata tunteiden kirjosta. Rakkaudesta, tuskasta ja menetyksestä. Hymni rakkaudelle (Symphony of Passion) on meitä varten sävelletty versio, Arrateig kertoi.

– Äsken harjoituksissa katsoin joukkueen esitystä ihan liikuttuneena. Toivottavasti se saa myös katsojat tuntemaan rakkautta ja liikuttumaan.

Vapaaohjelma tarjoaa Helsingin jäähallin täpötäysille katsomoille iloisempia tunnelmia.

– Siinä mennään tunnelmasta toiseen kuin radiokanavia vaihtelisi. Toivon, että se antaa yleisölle viihdykettä. Ainakin joukkue nauttii siitä aivan erityisesti, Arrateig kertoi.

Helsingin MM-kisojen liput myytiin järjestäjien mukaan loppuun 45 minuutissa.