Roman Eremenko ei palaa maajoukkueeseen syksyn EM-karsintaotteluissa

Jalkapalloilija Roman Eremenko ei palaa Suomen maajoukkueeseen ainakaan vuonna 2019. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kertoi asiasta Palloliiton julkaisemassa podcast-lähetyksessä perjantaina.

Eremenko on pelannut Suomen paidassa edellisen kerran vuonna 2016. Hän sai tuolloin kahden vuoden kilpailukiellon kokaiinikärynsä vuoksi. Panna päättyi viime vuoden lopussa, mutta hän joutui jäämään kevään maaotteluista sivuun loukkaantumisen vuoksi.

– Olimme yhteydessä asiasta ja keskustelun lopputulos on se, ettei hän ole mukana. Pohdittuaan pitkään hän ei ole sillä tavalla valmis liittymään joukkueeseen. Hän koki jopa vähän epäoikeudenmukaiseksi sen, että tulisi ryhmään. Hän on seurannut meidän pelejämme ja on iloinen, että homma toimii, Kanerva sanoi äänitteessä.

Eremenkon päätös koski vain syyskuussa alussa pelattavia Kreikka- ja Italia-otteluita. Kanervan päätös oli puolestaan se, ettei Eremenko pelaa myöskään lopuissa karsintaotteluissa myöhemmin syksyllä.

– Minulla on se periaate, että kun näihin projekteihin lähdetään, niihin sitoudutaan täysillä, Kanerva sanoi.

Valmentajan mukaan Eremenko oli ymmärtänyt tämän linjauksen täysin.

Päävalmentaja korosti, etteivät maajoukkueen ovet ole sulkeutuneet Eremenkolta lopullisesti. Paluuta harkitaan uudestaan ensi vuonna, kun EM-karsinnat on saatu pelattua. Eremenko, 32, olisi ollut pelikunnossa syyskuussa, ja hän on esiintynyt seurajoukkueessaan hyvin. Kanervalla olisi ollut pelillistä käyttöä entiselle maajoukkuekapteenille myös Huuhkajissa.

– Hänellä olisi tietynlainen rooli ollut. Kun on seurannut hänen otteitaan Rostovissa ollut, niin ne ovat olleet lupauksia antavia, Kanerva totesi.