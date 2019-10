Roman Galay lyhytohjelman jälkeen 11:s Finlandia Trophyssa

Roman Galay on lyhytohjelman jälkeen taitoluistelun Finlandia Trophyn miesten kilpailussa Espoossa sijalla 11 pistein 61,19. Kisaa johtaa Japanin Sota Yamamoto pistein 92,81.

– Siisti fiilis. Täällä on ihan huippua luistella, kun on iso katsomo ja paljon suomalaisia kannustamassa. Tavoitteenani on tehdä huomisessa vapaaohjelmassa ehjä suoritus, Galay sanoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Valtter Virtanen on lyhytohjelmakilpailun jälkeen sijalla 15 pistein 58,13.

– Ohjelman hypyissä oli vielä tyypillisiä alkukauden vaikeuksia. Olen kuitenkin tyytyväinen, että sain ohjelman alun helpotuksista huolimatta lopun sujumaan ja löysin hyvän flown. Huomenna vapaaohjelmakilpailussa nähdään ihan erityylistä, räväkkää, luistelua, Virtanen kertoi.