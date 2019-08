Rovanperä kävi pöpelikössä ja menetti kärkipaikkansa WRC2 Pro -luokassa

Saksan MM-ralli jatkui lauantaina Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen kamppailulla kärkipaikasta. Päivän ensimmäisen erikoiskokeen voitti Espanjan Dani Sordo ennen Suomen Teemu Sunista, jonka mahdollisuudet kokonaiskilpailussa menivät perjantain keskeyttämiseen.

Neuville oli osuuden kolmas ja sai kisaa johtavaa Tänakia kiinni 1,3 sekunnilla. Virolainen Toyota-kuski johtaa kuitenkin vielä 1,5 sekunnilla. Suomalaiskaksikko Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala ajoi 14,78 kilometrin erikoiskokeen maaliin kuutisen sekuntia Sordolle jääneinä. Latvala on kokonaistilanteessa viidentenä puoli minuuttia Tänakin perässä. Kolmossijaan on matkaa vain 6,7 sekuntia. Lappi on seitsemäntenä 24 sekuntia Latvalaa perässä.

Aamun dramaattisin tilanne nähtiin WRC2 Pro -luokassa, jossa kärjessä ollut Kalle Rovanperä ajoi leveäksi ja jäi jumiin ruohikkoon. Katsojien avulla matkaan päässyt suomalainen menetti neljä minuuttia ja putosi kauas kärjestä. Luokkajohtoon nousi tshekkikuski Jan Kopecky.

– Joskus pitää mennä yli rajojen löytääkseen rajansa. Tämä oli typerä virhe. En ollut merkinnyt nuoteissa paikkaa kapeaksi, ajoin leveäksi ja juutuin ruohikkoon, Rovanperä selvitti WRC:n pikakommenteissa.