Rovanperä neljäntenä Ruotsin MM-rallissa – päätöspäivänä vain yksi erikoiskoe

Toyotan Kalle Rovanperä tavoittelee sunnuntaina uransa ensimmäistä yleiskilpailun palkintosijaa rallin MM-sarjassa.

Sunnuntaina Ruotsissa ajetaan vain yksi erikoiskoe leudon sään vuoksi. Rovanperä, 19, starttaa päätöspätkälle neljänneltä sijalta puoli sekuntia tallikaverinsa, kuusinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin perässä.

– Aika vaikeaa se varmasti on. Seb on ajanut Likenäsin pätkän useita kertoja, mutta minulle kerta on ensimmäinen. Se on iso haaste, mutta tietenkin teen parhaani. Eiköhän meillä ole lupa taistella. Ei ole ainakaan mitään määräyksiä tullut, Rovanperä lupasi.

Tallipomo Tommi Mäkinen lupasi, että Toyota-kuskit saavat ajaa rauhassa kilpaa. Mäkisen tiimillä on kilpailussa loistavat asetelmat, sillä Elfyn Evans johtaa rallia muhkealla 17,2 sekunnin erolla ennen Hyundain Ott Tänakia.

Ogier ohitti Rovanperän päätöspätkällä

Rovanperä menetti jälleen kolmannen sijan Ogierille lauantain päätöspätkällä, vain 2,8 kilometriä pitkällä Torsbyn erikoiskokeella.

Suomalaisnuorukainen oli mutaisella erikoiskokeella toiseksi hitain WRC-auto, vaikka tykitti metsäpätkillä toistuvasti kolmen parhaan joukkoon.

– Tuntui ihan hyvältä, mutta aika on huono. Pitää analysoida, miksi se ei mennyt niin hyvin. Jotain teimme väärin. Muutimme hieman auton säätöjä kahden ensimmäisen pätkän jälkeen. Sen jälkeen auto ei aliohjannut niin paljoa. Se auttoi, mutta ei tuolla yleisöpätkällä, Rovanperä sanoi.

Ford-kuski Esapekka Lappi on rallissa viidentenä. Palkintosija on vain viiden sekunnin päässä, mutta yhdellä erikoiskokeella tuota eroa ei ajamalla saa kiinni. Tallikaveri Teemu Suninen on kahdeksantena.

– Antaa heidän olla siellä edellä. Ajetaan täysillä huominen pätkä ja katsotaan sitten maalissa tulokset. Jos kukaan ei mokaa, tuskin sijoitukset paljoa muuttuvat. Tänään saimme vähän parannettua auton säätöjä. Ajaminen oli helpompaa. Voin olla omaan suoritukseeni ihan tyytyväinen. Emme ole vielä ihan kärjen vauhdissa, mutta lähempänä, Lappi summasi.