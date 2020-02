Rovanperä nousi jo toiseksi Ruotsin MM-rallissa – päivätauon alkaessa kolme Toyotaa on kärkinelikossa

Suomen Kalle Rovanperä on Ruotsin MM-rallissa toisena, kun kilpailua on ajettu kolme erikoiskoetta. Toyota-kuljettaja kaasutti tasaisen varmasti perjantaiaamun erikoiskokeilla ja on jäljessä kärjestä 7,9 sekuntia.

Tallitoveri Elfyn Evans johtaa kilpailua, ja Hyundain Ott Tänak on kolmantena. Tänak oli vielä toisena ennen aamusession viimeistä erikoiskoetta, mutta taipui Rovanperälle. Virolainen maailmanmestari Tänak on vain 0,8 sekunnin päässä 19-vuotiaasta Rovanperästä.

Kärkikolmikon takana erot ovat revenneet suuremmiksi. Toyotan Sebastien Ogier on jäänyt kärjestä 16,4 sekuntia ja Fordin Esapekka Lappi 20,2 sekuntia.

– En tiedä. Se on sääli, koska teen parhaani. Kolmen ensimmäisen mutkan jälkeen olin äärirajoilla koko ajan, Lappi kertoi WRC.comin mukaan neljännen erikoiskokeen jälkeen.

Hyundain Thierry Neuville on kuudentena 1,8 sekuntia Lapin perässä.

Suninen menettää liikaa aikaa

Huonot sääolosuhteet pakottivat kisajärjestäjät muuttamaan reittiä ennen kilpailua. Vielä torstai-iltana ensimmäinen erikoiskoe piti perua, joten kilpailu pääsi käyntiin vasta perjantaiaamuna ek:lta numero kaksi.

Aamupäivä oli ankea Fordin Teemu Suniselle ja yksityis-Toyotalla ajavalle Jari-Matti Latvalalle.

– En todellakaan tiedä. Erikoiskoe tuntui olevan melko ok, mutta olemme menettäneet liikaa aikaa, Suninen sanoi.

Suninen on kärjestä 30,1 sekunnin ja Latvala yli kahden minuutin päässä. Latvala spinnasi aamun toisella erikoiskokeella. Lisäksi hänellä on teknisiä ongelmia.

Tänään ajetaan vielä yksi erikoiskoe. Se alkaa kello 16. Huomenna ohjelmassa on jälleen neljä ja sunnuntaina kaksi erikoiskoetta.