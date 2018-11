Rukan kisajärjestäjät painivat lumettomuuden kanssa – HS142-hyppyrimäki avataan vasta ensi viikolla

Epätavallisen leuto sää teettää loppuvuodesta pohjoismaisten hiihtolajien kisajärjestäjille lisätöitä. Kuusamon Rukalla puolentoista viikon kuluttua kilpailtava maastohiihdon ja yhdistetyn maailmancup-kauden avaus ei järjestäjien mukaan kuitenkaan ole uhattuna.

Rukalla oli tarkoitus avata HS142-hyppyrimäki harjoituskäyttöön jo viime viikonloppuna, mutta lumettomuuden takia kävi toisin.

– Lumettomuus on haitannut järjestelyjämme. Päätimme, että varaamme mäen kunnostukseen enemmän aikaa ja avaamme sen kisaviikolla, Ruka Nordic -tapahtuman pääsihteeri Seppo Linjakumpu kertoo.

Hän toimii maailmancup-tapahtuman pääsihteerinä 17. kertaa, eikä ole ennen tätä loppusyksyä painiskellut yhtä poikkeuksellisten sääolojen kanssa.

– Kertaakaan aiemmin maa ei Rukalla ole ollut tähän vuodenaikaan lumeton. Tämä on täysin poikkeuksellista, Linjakumpu vahvistaa.

Maastohiihdossa valmista latua on 3,3 kilometrin osuus, joka on jo joidenkin maajoukkueiden harjoituskäytössä. Hyppyrimäen lumetuksen kanssa on vielä töitä.

– Ylämäessä lunta on riittävästi. Alamäki vaatii viilausta ja viimeistelyä, Linjakumpu kertoo.

Tyly herätys vuonna 2015

Rukan maailmancup koki historiansa raskaimman takaiskun vuonna 2015, kun tuulen ja suojasään takia kaikki mäki- ja yhdistetyn kisat jouduttiin perumaan.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS antoi tapahtuneesta kisajärjestäjille tylyn nootin. Se herätti järjestäjät ja Kuusamon kaupungin panostamaan nykyaikaiseen jäädytystekniikkaan ja lisäämään suurmäen tuuliverkkoja.

– Ylämäen jäädytyssysteemin ansiosta mäestä pystyy nykyisin periaatteessa hyppäämään 30 asteen kesähelteessä, Linjakumpu kertoo.

Ennusteiden mukaan sää pysyy Rukalla päivisin plussalla ainakin tämän viikon. Pikkupakkasta on luvassa ensi viikolla.

– Järjestäjät tekevät kaikkensa, jotta maailmancup-tapahtuman kaikki kisat pystytään järjestämään, Linjakumpu lupaa.

Kuusamon Rukan maailmancup on kisaohjelmassa 23.–25. marraskuuta.