Runkosarjan kehno aiheutti pelaajille lisää palavereja – puolivälierien avauksessa KaDy kellisti Mad Maxin

Kun hallitseva mestari lähtee runkosarjan voittajana puolivälieriin kahdeksanneksi sijoittunutta joukkuetta vastaan, ei voittajasta yleensä ole epäselvyyttä. Ja eiköhän Kampuksen Dynamo tässäkin tapauksessa hoitele itsensä Futsal-liigan välieriin.

Mutta. Ihan kävellen se ei valkeakoskelaista Mad Maxia kellistä. Sen osoitti jo lauantaina pelattu ensimmäinen koitos, jossa KaDy oli parempi lukemin 3–2 (2–1).

– Tärkeintä oli, että avattiin voitolla. Siinä mielessä onnistuttiin, mutta kyllähän meidän pitää parempaan pystyä, KaDyn Jani Korpela mietti pelin päätyttyä.

KaDy siis voitti runkosarjan, mutta sen se teki melko erikoisella kaavalla. Syksyllä joukkue oli Futsal-liigassa hurjassa vireessä, esiintyi edukseen myös Mestareiden liigassa ja vaikutti näin Suomen ylivoimaisesti parhaalta joukkueelta.

Helmikuussa KaDy alkoi kuitenkin nikotella. Liiga päättyi kolmeen tappioon ja lopulta runkosarjan voitto ratkesi vain maalieron turvin. Senkin suhteen meni tiukalle, sillä päätöskierroksella sai Monnarilla selkäänsä 3–9 sarjassa viidenneksi sijoittuneelta Someron Voimalta. Runkosarjan surkea loppu on pistänyt KaDy-leirin mietteliääksi. Kriisistä lienee turha puhua, mutta likikriisistä kuitenkin.

– Ihan pelaajienkin kesken on pidetty palavereja. Niissä ollaan annettu toisille palautetta, ne ovat olleet vähän niin kuin kehityskeskusteluja, Korpela paljasti.

KaDyn maajoukkuetähden mukaan palaverit on kuitenkin käyty hyvässä hengessä.

– Ilman muuta. Pelillistä palautetta noissa on annettu. Henki joukkueessa on aivan loistava. Tässä seurassa on aivan loistavia tyyppejä niin joukkueessa kuin taustoissakin, Korpela vakuutti.

– Ja se runkosarjan loppuhan on jo taakse jäänyttä. Nyt on hieman eri pelit kyseessä, Korpela muistutti.

Pudotuspelit ovat tosiaan oma maailmansa. Ensimmäisen puolivälierän perusteella KaDy ei silti ole selättänyt kaikkia pelillisiä ongelmiaan.

– Eka vitonen oli ihan hyvää. Sitten, en tiedä väsyttiinkö me pitkiin vaihtoihin vai mitä tapahtui, mutta pelin tempo lopahti, eikä varmasti nähty kovin viihdyttävää peliä. Eikä maalejakaan paljon tullut, vaikka olihan meillä paikkoja, Korpela totesi.

Mitään hätää KaDylla ei lauantaina tasaisista loppulukemista huolimatta ollut. David Parenten ja Kristijan Radinin kahdella osumalla isännät olivat koko ajan kuskin paikalla, ja vaikka Mad Max pääsi kavennuksen jälkeenkin päätösminuutilla kiusaamaan yhdellä tulisella laukauksella KaDy-vahti Juha-Matti Savolaista, ei paremmasta joukkueesta jäänyt epäselvyyttä.

Sen sijaan KaDyn pelillinen anti herätti epäilyksiä. Kun parhaimmillaan jyväskyläläisjoukkue liikuttaa palloa rennosti mieheltä toiselle, nyt pelaaminen oli jotenkin varautunutta ja välillä pallot karkailivat miesten jaloista.

– Yhteispeli on ollut hieman hankalaa, kun loukkaantumisten vuoksi miehet ovat hieman vaihtuneet. Nytkin David (reilu viikko sitten KaDyyn tullut Parente) tuli vielä uutena pelaajana mukaan, Korpela pohti.

– Sitten osa pelaajista puristaa tällä hetkellä liikaa. En osaa yhtään sanoa, mistä se jännitys johtuu, Korpela lisäsi.

Ja koska osa KaDyn ryhmästä vielä jännittää pudotuspelien ilmapiiriä, on kenties hyväkin, että puolivälierissä tasoeron pitäisi pysyä selvänä loppuun asti. Välierissä ja mahdollisissa finaaleissa puolustavan mestarin on onnistuttava jo paremmin.

– Joo, hyvä, että tässä on pari peliä aikaa parantaa, Korpelakin tiesi.