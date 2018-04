Ruotsalaisjuhlat Seinäjoki Racessa – Call Me Keeper selityksittä paras

Todellisen suurkilpailukauden Suomessa avannut Seinäjoki Race on viime vuosina ollut ulkomaalaisten hevosten juhlaa, ja sama tahti jatkui myös tänä vuonna, kun Örjan Kihlströmin ohjastama Call Me Keeper kiri 70 000 euron arvoiseen voittoon. Parhaana suomalaisena oli Next Direction neljäs, kun Jukka Torvisen ajaman ruunan edelle ehtivät voittajan ohella Peace Of Mind sekä Pastore Bob.

Call Me Keeper oli selityksittä kisan paras hevonen, sillä 8-vuotias Daniel Redenin valmentama ori taivalsi pitkään toisella radalla ilman vetoapua ja irtosi siitä kymppivauhtisessa lopetuksessa selvään voittoon. Kihlströmin ajokki oli myös yli 12 600 euroa oikein veikanneille palauttaneen T76-pelin yksi suosikkivoittajista.

– Voi sanoa, että Call Me Keeper oli ehdottomasti lähdön paras hevonen, ja se tuntui koko päivän hyvältä, Kihlström kehui.

Kihlströmin mukaan Call Me Keeper on nimenomaan parempi täydellä matkalla kuin maililla. Tarkoitus on kuitenkin kokeilla mailia jossain vaiheessa kesää.

– Alussa jäimme kolmannelle, kun tämä ei ole mikään starttiraketti. En kuitenkaan halunnut pakittaa taakse, vaan ajoin eteenpäin, kun hevonen vaikutti oikein hyvältä. Lopussa pelkäsin vähän perässämme tullutta Piece Of Mindiä, kun en tiennyt, paljonko sillä on voimia jäljellä. Ajoin kuitenkin maalisuoralla alta pois, ja voitto tuli oikeastaan helposti, Kihlström selosti.

Myrskyn Tuulen jymy-yllätys

Suomenhevosten avoin lähtö kulki Polaran merkeissä, kun talven hallitsija Costello oli poissa. Antti Tupamäen ruuna painui heti lähdössä johtoon, ja sillä paikalla se pysyi maaliin saakka. Voittajan takana Antti Ojanperän valmennettavat Siirin Älli ja Josveis veivät muut totosijat.

– Hyvän juoksun Polara teki ja voitti varmasti. Ei siinä hädän päivää oikeastaan ollut päästyämme keulaan, Tupamäki jutteli.

T76-rivin pelatuin hevonen oli 4-vuotiaden tammojen Kasvattajakruunun alkuerän näytöstyyliin keulapaikalta voittanut Callela Lisbeth, joka oli rivin kolmas suosikkivoittaja. Pelihevosia oli myös tammalähdön voittanut italialainen Virginia Grif, joka hurjalla loppuspurtillaan ohitti maalilinjalla Callela Ladybossin.

Samaan sarjaan mahtuivat olympiavoittaja Iivo Niskasen osaomistaman Victory Bonsain sekä hopeadivisioonatason lämminveristen mailin kovalla loppukirillä itselleen kääntäneen Victor Quo Vadisin ykköstilat.

Kylmäveristen 2 600 metrin kisassa sen sijaan koettiin todellinen jymy-yllätys Jarmo Saarelan kannustettua 83-kertoimisen Myrskyn Tuulen voittoon tasaisessa maaliintulossa. Aikanaan Villimiehen tammakilvan voittanut Myrskyn Tuuli on mennyt pitempään alle kykyjensä, mutta nyt tuntuu kaikki muuttuneen Marika Pääkkösen valmennettavan otettua toisen peräkkäisen voittonsa.

– Iltaravivoitot ovat ihan jees, mutta kyllä nämä isommat voitot shokeeraavat, onnellinen Pääkkönen huokaili.

– Tällä voitolla ja Villimiehen Tammakilvan voitolla on yhteisenä piirteenä se, että kummankin jälkeen lähdetään Välimeren risteilylle. Villimiehen jälkeen päätimme silloin lähteä juhlistamaan voittoa tuolle risteilylle, ja nyt olimme jo tilanneet sellaisen isännän 50-vuotispäivän johdosta, Pääkkönen naureskeli.