Ruotsalaistähti Zlatan saapui Milanoon tutun itsevarmana allekirjoittamaan miljoonasopimuksen –"  En ole täällä maskottina, vaan tuomassa tuloksia"

Ruotsalainen jalkapallotähti Zlatan Ibrahimovic saapui sunnuntaina Milanoon viimeistelemään jatkosopimuksensa italialaisseura AC Milanin kanssa. Ibrahimovic palasi AC Milanin riveihin tammikuussa pitkän tauon jälkeen ja takoi kymmenen maalia 18 liigaottelussa. Aiemmin Ibrahimovic edusti Milania vuodet 2010–2012.

– Zlatan on palannut Milanoon, AC Milan kirjoitti Facebookissa.

La Gazzetta dello Sport -lehden mukaan lokakuussa 39 vuotta täyttävän Ibrahimovicin jatkosopimus kattaa ensi kauden ja on arvoltaan seitsemän miljoonaa euroa.

– Olen erittäin iloinen. Viimein kaikki on hyvin. Olen takaisin siellä, jonka tunnen kodikseni, Ibrahimovic kertoi.

– Kuten olen aina sanonut: en ole täällä maskottina, vaan tuomassa tuloksia. Haluan nostaa Milanin sinne paikalle, mihin se kuuluu. Meillä oli hyvät kuusi kuukautta, mutta emme ole voittaneet vielä mitään.

Ibrahimovic kertoi myös, että on hyvässä fyysisessä kunnossa ja että odottaa tapaavansa pian seuran kannattajat areenalla.

Milanin urheilujohtaja Paolo Maldini on aiemmin tehnyt selväksi, että seura haluaa Ibrahimovicin takaisin.

– Teemme kovasti töitä päästäksemme sopimukseen hänen kanssaan, Maldini totesi Football Italia -nettisivustolle.

– On normaalia, että meillä on myös suunnitelma B, myös C ja D, mutta Ibrahimovicin sopimus on ensisijainen tavoitteemme.

AC Milan sijoittui viime kaudella Italian Serie A:ssa kuudenneksi. Mestaruuden se on pystynyt voittamaan viimeksi vuonna 2011.

Italian jalkapallokausi alkaa 19. syyskuuta.

Barcelonasta pois haluava Messi ei ilmestynyt koronavirustestiin

Tähtijalkapalloilija Lionel Messi jätti saapumatta espanjalaisseuransa Barcelonan koronavirustestiin sunnuntaina. Seuran lähde vahvisti uutistoimisto AFP:lle, ettei Messi osallistunut testiin.

Barcelona aloittaa tulevaan kauteen valmistautumisen uuden päävalmentajansa Ronald Koemanin johdolla maanantaina, eikä pelaajilla ole asiaa harjoituskentälle ilman negatiivista koronatestitulosta.

Messin oli määrä saapua koronatestiin paikallista aikaa kello 10.15, mutta Messi oli espanjalaismedian mukaan viestittänyt jo aiemmin lakimiehensä kautta seuralle, ettei aio osallistua testiin.

Barcelonaa 13-vuotiaasta alkaen edustanut Messi, 33, järisytti jalkapallomaailmaa tiistaina viestittäessään seuralle halustaan lähteä muualle. Argentiinalaishyökkääjän ulosostohinta on kuitenkin muhkeat 700 miljoonaa euroa. Messillä on voimassa oleva sopimus Barcelonan kanssa vielä ensi kaudesta. Messiä on yhdistetty huhuissa Englannin Valioliigassa pelaavaan Manchester Cityyn.